También Esteche y Khalil van por sus excarcelaciones

El ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el representante de la comunidad islámica Jorge Khalil, los únicos dos detenidos en la causa por supuesto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA , intentarán ésta semana ante la Justicia correr la misma suerte que Carlos Zannini y Luis D'Elía, quienes salieron en libertad a primera hora del sábado.





Esteche y Khalil están detenidos desde diciembre pasado por orden del juez federal Claudio Bonadio, quien dispuso las prisiones preventivas con argumentos que ahora fueron puesto en controversia por el Tribunal Oral Federal 8, donde cayó la causa a la espera del juicio oral y público.





Luis-DElia-Jorge-Khalil-comunidad_CLAIMA20150123_0105_27.jpg Luis D´Elía y Jorge Khalil.



Peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación y contactos que podrían frustrar medidas de prueba, señaló Bonadio como fundamento para disponer seis prisiones preventivas, las cuales se fueron cayendo desde el vamos.





Una de ellas es la de la ex presidenta Cristina Kirchner , la cual nunca se llegó a efectivizar porque el Senado Nacional nunca trató el pedido de desafuero ordenado por el juez, y la del ex canciller Héctor Timerman, que sólo estuvo algunas semanas con prisión domiciliaria hasta que otro magistrado, Sergio Torres, lo dejó en libertad por cuestiones humanitarias para poder afrontar un tratamiento médico en Estados Unidos.





Pero las juezas Sabrina Namer y Gabriela López Iníguez dijeron todo lo contrario: que Zannini y D'Elía siempre estuvieron a derecho –sumado a que tienen domicilio fijo– y por lo tanto no hay peligro de fuga y, además, que no tienen capacidad de ejercer poder y en función de ello no hay riesgo de entorpecimiento de la causa.





Sí fueron llamativos los tiempos y el hecho de que en plena madrugada se resolvieran las excarcelaciones: según señalaron fuentes del tribunal, previamente tuvieron que evaluar los argumentos y luego verificar las situaciones de D'Elía y Zannini respecto a otras causas que pudiesen impedir sus libertades.





Señalaron en el tribunal que también llevó tiempo durante la jornada del viernes la justificación de Nicolás Toselli para excusarse de intervenir como tercer juez del tribunal –por su relación familiar con uno de los testigos del caso– y la hecha en contrario por la jueza Namer por su pasado como fiscal del caso AMIA.





Durante la jornada del viernes hubo quejas de la Fiscalía, mientras que las defensas amenazaron con una catarata de planteos cuando el tribunal no había resuelto los pedidos de excarcelación dentro de las 24 horas de plazo.





Con los planteos que presentarán en las próximas horas, seguramente Esteche y Khalil seguirán la misma suerte que ya fijó el tribunal: incluso el ex líder de Quebracho tenía una condena a cuatro años y dos meses de prisión por incidentes callejeros por la cual gozaba de libertad condicional y la misma fue agotada hace unos meses.





Todos llegarían en libertad al juicio oral y público, el cual no tiene fecha y tampoco una definición clara puesto que el tribunal sólo cuenta con dos integrantes por lo que la Cámara de Casación Penal deberá definir el tercero tras la excusación de Toselli. Además, aún se está en plazo de impugnaciones sobre la integración y todas las miradas también apuntan a Namer, pues algunos le recuerdan su pasado como fiscal de la Unidad fiscal AMIA.