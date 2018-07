Suspendieron la indagatoria a Timerman y los jueces van a su casa

El Tribunal Oral Federal 8 suspendió hoy por problemas técnicos la videoconferencia sobre el excanciller Héctor Timerman, en el marco de la causa por supuesto encubrimiento en la firma del Memorándum con Irán.





Por problemas técnicos debido a que no se escuchaba la palabra de Timerman, ahora los jueces decidieron presentarse a las 13:30 en el domicilio para tomarle la indagatoria de forma anticipada por sus problemas de salud.





La audiencia había sido fijada por pedido de Timerman y haciendo uso de un artículo del Código Procesal Penal que permite la indagatoria de forma anticipada al comienzo del juicio por sus problemas de salud.





En la sala de audiencias se hicieron presentes los abogados de todos los imputados, entre ellos de la expresidenta Cristina Kirchner; del exsecretario legal y técnico Carlos Zannini; del extitular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli; y de varios otros imputados.





La videoconferencia había dado inicio y los jueces ya desde el vamos pedían al operador técnico que estaba en el domicilio de Timerman, mejorar la recepción del audio.





Timerman también se mostraba molesto por el inconveniente y los jueces le pidieron al operador que con un micrófono cerca de su persona, se pudiese mejorar la recepción del audio.





Del otro lado de la pantalla, el operador técnico dijo que para llevar a cabo la videoconferencia no le habían solicitado ese tipo de elemento por lo que no lo llevó consigo.





Los jueces decidieron un cuarto intermedio de diez minutos para mejorar el problema técnico pero al retomar la audiencia seguía el inconveniente.





Por eso directamente resolvieron que la indagatoria la iban a tomar de forma personal a las 13:30 horas en el domicilio de Timerman con presencia del fiscal de juicio Marcelo Colombo ya que el excanciller anticipó que sólo aceptara preguntas de este.





Timerman padece cáncer y a principio de este año la Justicia lo autorizó a viajar a los Estados Unidos a realizar un tratamiento médico en ese país.





En la causa van a ser juzgados la expresidenta Kirchner, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; Jorge Khalil, supuesto representante de los iraníes en la Argentina; el presunto espía Ramón Bogado; y el líder de Quebracho Fernando Esteche.





También el dirigente Luis D´Elía; el ex vicecanciller Eduardo Zuain; el ex titular de la AFI Oscar Parrilli; su entonces segundo Juan Martín Mena; la ex procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona, y el diputado nacional Andrés "Cuervo" Larroque.





La causa se originó el 14 de enero de 2015 tras la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman -cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero- por presunto encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la AMIA





En dos oportunidades la denuncia fue desestimada por el juez federal Daniel Rafecas, finalmente apartado del caso, y luego impulsada por su par Ariel Lijo, aunque finalmente recaló en Claudio Bonadio por un expediente conexo que este tenía por supuesta traición a la Patria por la firma del Memorándun con Irán.