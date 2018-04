Supermercados chinos responden: el Presidente "está mal asesorado"

La titular de la Asociación de Supermercados Chinos, Yolanda Durán, aseguró que el presidente Mauricio Macri está "mal asesorado" y que las empresas multinacionales del sector deben "irse del país" si no obtienen rentabilidad.





"No me voy a agarrar con el Presidente, el sabrá por qué lo dijo. Creo que le llegaron a sus oídos cosas que no son verdad porque nosotros estamos controlados continuamente, recontra controlados. No hay evasión", manifestó Durán.





"Si a las grandes cadenas no les da, que levanten bandera y se vayan. Que dejen de llorar", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio FM La Patriada.





El presidente había señalado que el gobierno trabaja para combatir la "evasión" de cadenas ligadas a supermercados chinos y los consideró como una competencia ilegal frente a las grandes cadenas de supermercados.





La semana pasada la cadena de supermercados Carrefour Argentina presentó un Proceso Preventivo de Crisis ante el ministerio de Trabajo por lo que el gobierno convocó a una reunión ante el riesgo de pérdida de 3.000 puestos laborales.





"Que dejen de llorar los hipermercados, que se hagan cargo, que bajen su rentabilidad, ellos tienen que bajar y no atacar al que vende barato. Que se ajusten, que trabajen a derecho, y basta de ir a pedir ayuda al gobierno cada vez que su balance nos les da", expresó Durán.





"A nosotros los balances no nos dan y seguimos trabajando.





Somos argentinos, no chinos, eso es discriminación. El chino es argentino, solo tiene rasgaditos los ojos, pero es argentino, porque ellos adoptaron a la Argentina y se quedaron sus hijos", agregó.