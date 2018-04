Sigue el revuelo en el peronismo y el Gobierno busca despegarse

Sigue el revuelo por la intervención en el peronismo dictada por la juez María Servini y el Gobierno nacional busca despegarse.





Servini dictaminó que el gastronómico Luis Barrionuevo fuera el interventor.





Esto generó tanto o más rechazo que la intervención misma.





"El fallo dice que se interviene el PJ y el fundamento jurídico y legal es porque perdió una elección. Hacer que una persona mayor, una jueza federal, dicte una intervención con argumentos realmente increíbles es un absurdo total. Deciden intervenir el peronismo con una jueza de bolsillo, pero no intervienen porque cantamos muy fuerte la marcha peronista, ni porque perdimos una elección como dice la jueza, intervienen porque saben que venimos trabajando ya en la unidad" (Martín Soria, presidente del Partido Justicialista de Río Negro)







"Hoy la cabeza del PJ está en manos de una intervención. Tenemos que arreglar el auto, que ahora está hecho pelota. Si vos sos el mejor piloto, pero el auto que manejás va lento, todos te van a ganar. Primero hay que poner énfasis en el taller y después pensar en un piloto" (Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta y referente del peronismo dialoguista)





Preview.jpg Juan Manuel Urtubey.



"La resolución de la jueza Servini de intervenir el Partido Justicialista me sorprendió y manifiesto mi total desacuerdo con la medida tomada. Nunca las intervenciones han sido buenas para los partidos y las solicitudes siempre han sido usadas para lograr instancias de negociación. Ahora hay que arribar a una instancia de conciliación que permita una normalización no traumática, con la participación de todos los sectores, incluido el kirchnerismo, en elecciones libres" (Eduardo Duhalde, ex prediente de la Nación).







duhalde.jpg Eduardo Duhalde. Noticias Argentinas.



"Estos tipos que se llenaron la boca hablando de República terminan dándole a Cristina la razón porque si la primera decisión de Luis Barrionuevo es que el kirchnerismo no tiene lugar en el partido, Cristina tiene razón en haber armado Unidad Ciudadana. Es pueril el fallo. Desde lo jurídico es incomprensible" (Alberto Fernández, dirigente del Frente Renovador).





Alberto-Fernández-2.jpg Alberto Fernández. Foto: Noticias Argentinas



"Lamentamos las teorías conspirativas de los que se han acostumbrado a manipular la Justicia. Y la verdad es que es una decisión del Poder Judicial que corresponde al Poder Judicial fundamentar y explicar" ( Marcos Peña , jefe de Gabinete)





marcos peña conferencia de prensa.jpg Marcos Peña. Foto: NA



"Quizás los tiempos o la designación del interventor puede ser que llamen la atención, pero me parece que todo fue dentro del marco de institucionalidad que tiene la Justicia" (Jorge Triaca, ministro de Trabajo de la Nación).





jorge triaca ministro de trabajo.jpg Jorge Triaca



"Cuando uno festeja es porque algo tiene que ver y me parece que el que más ha festejado es el oficialismo. Cachetear a los partidos políticos es una forma para distraer la atención" (José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista).





gioja sede del pj.jpg El presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, hizo declaraciones en la puerta de la sede partidaria de Matheu 130. Foto: Télam



"El Partido Justicialista está haciendo papelones pero me sorprende la actitud de la jueza, que no puede expedirse de la manera que se expidió, es inentendible" (Chiche Duhalde, ex senadora de Peronismo Federal).







"Nos vamos a juntar en cada esquina y rincón hasta que el fallo vuelva a darnos la razón y volvamos a tener nuestro partido para presentarnos a defender en las elecciones a cada uno de los argentinos" (Verónica Magario, intendenta de La Matanza).