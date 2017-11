"Si no te peleaste con los de seguridad de Las Toscas y no terminaste en la comisaría, no tuviste infancia", fue lo que escribió Avedaño a su cuenta de Instagram.





El comentario fue publicado arriba de una foto suya en la que tiene la remera agujerada y manchada. Probablemente así fue como terminó tras el ataque a Godoy. Luego de una horas la cuenta de Instagram fue dada de baja.