Sergio Palazzo amenazó con "uno o dos meses sin bancos"

En medio del paro que dejó sin bancos a todo el país en la previa a este fin de semana largo de Carnaval, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, hizo una polémica amenaza al Gobierno.





"¿Aguantan un mes o dos meses sin bancos? Se les incendia el país", afirmó. Y añadió que la de los bancarios es "una actividad que lastima".





"Estos tipos si se tienen que cagar una y mil veces en la ley lo van a hacer, porque no tienen ningún problema", sostuvo el gremialista en la asamblea que se llevó a cabo en la casa central de un banco privado. Instantes después, añadió con tono amenazante que no se va a "poner nervioso" y que no tiene miedo "ante el poder del sistema financiero", antes de sostener que no va a negociar "lo que no se tiene que negociar".





Palazzo encabezó este viernes un paro que dejó a los usuarios del sistema financiero sin bancos por cinco días, al sumarse a los feriados del carnaval. Así, quedó en duda el abastecimiento de billetes en los cajeros, que se da por descontado que no podrán satisfacer la demanda hasta el miércoles, cuando sean reabastecidos.





Bancarios. El titular del gremio manifestó su intención de enfrentar con dureza "al poder financiero".



La medida es en rechazo al aumento del 9% ofertado por las cámaras empresarias en el marco de las negociaciones salariales. La paritaria reviste de sumo interés para la Casa Rosada, por su carácter de "testigo", en su plan de contener los reclamos salariales en torno al 15% anual.





CGT "con dos perfiles

Por otro lado ante la crsis de la CGT Palazzo dijo que no cree en un escenario de "fractura" de la CGT, y opinó que "seguirán conviviendo" ambos sectores.





"No creo que la CGT se fracture. Seguirán conviviendo ambos sectores con un claro perfil de un lado y con un claro perfil el otro. Como cuando tenés un problema familiar y uno duerme en el cuarto y otro en el sillón", consideró el líder de La Bancaria, que le bajó el tono a las versiones sobre una inminente implosión de la central obrera.





Palazzo clasificó a los dos sectores de la CGT en función de su relación con el Gobierno.





"Hay una decantación de quienes están dispuestos a confrontar y los que están dispuestos a dialogar, que con el diálogo no han tenido ningún tipo de éxito", comparó .