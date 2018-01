Según Etchevehere, la Oficina Anticorrupción le dio permiso para recibir un bono de la Sociedad Rural

El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, afirmó que antes de aceptar un bono de 500 mil pesos por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA), consultó a la Oficina Anticorrupción, la que le informó, según dijo, que "no había inconveniente".





"Antes de aceptarlo, me comuniqué con la Oficina Anticorrupción y pregunté si era correcto. Me dijeron que no había inconveniente; por eso la acepté", afirmó Etchevehere.





En declaraciones a la radio La Red, el funcionario explicó: "es una liquidación final en relación con esa entidad que presidí durante cinco años, no es mucho más que eso. Fue hecho de una manera más que transparente".





"Está hecho con un cheque, con un recibo y factura por parte mía. Que se investigue y transparente lo tomo como una mejora del nivel de la función pública", dijo.





Además destacó que "se cobra menos en la función pública que en el sector privado" y señaló: "ds importante que todos hagamos un paso por la función pública para prestarle un servicio al país".





Por otra parte, destacó que cuando la Oficina Anticorrupción le señaló su vínculo con empresas "ya no pertenecía al directorio de cuatro empresas, tenía licencia sin goce de sueldo en otra de ellas" y precisó que "el 17 de noviembre" envió su "telegrama de renuncia.





"Estoy a derecho con respecto a las recomendaciones que son muy necesarias y buenas por parte de la Oficina Anticorrupción", añadió.





En cuanto a denuncias de integrantes de su familia en su contra, puntualizó que "es un tema privado en el marco del juicio sucesorio" de su padre, quien falleció en 2009.





"En ese ámbito lo voy a mantener", agregó Etchevehere, quien reconoció que "causa mucho dolor lo que es una relación familiar".