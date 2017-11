El dirigente kirchnerista Luis D´Elía consideró al detenido exvicepresidente Amado Boudou como "mártir de la causa nacional" y le "rogó" a la ex presidente Cristina Kirchner que "que salga a poner la cara", al tiempo que le exigió que genere una "resistencia en todo el país".





Sobre ese último punto, el dirigente le advirtió a la exmandataria que "no puede hacerse la pelotuda".





"Boudou es un mártir de la causa nacional, popular y revolucionaria. Que Cristina salga a poner la cara por Amado, que no mire para otro lado, que sea capaz de conducir la resistencia", manifestó D´Elía.





boudou con delia na.jpg Foto: NA



"Es definitivo el papel que asuma Cristina, se lo ruego, se lo imploro, le pido por lo que más quiera que asuma un papel distinto de cara a la historia. Van por ella, van por todos", añadió el ex funcionario kirchnerista en una editorial a través de Radio Rebelde.





Boudou fue detenido esta mañana por orden del juez federal Ariel Lijo, quien lo investiga en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y consideró que la libertad podría entorpecer la investigación.





leen-resolucion-a-boudou.jpg Amado Boudou, a la cárcel. Foto: Gentileza Diario Clarín.



El ex vicepresidente kirchnerista fue detenido minutos antes de las 7:00 por personal de la Prefectura Naval Argentina y trasladado poco antes de las 9:00 al edificio de esa fuerza de seguridad, desde donde será llevado a los tribunales federales de Comodoro Py.





"Quiero decir ahora, en la peor hora, en el peor momento de Amado Boudou, que es un héroe nacional, un prócer, el mejor ministro de economía de 12 años de kirchnerismo, el que tomó las medidas más contundentes a la hora de resolver la situación financiera", señaló D´Elía .





"Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado, Cristina (Kirchner) no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado, hay que armar un comando táctico estratégico para la resistencia en todo el país. Cristina tiene que conducir la resistencia", agregó.