Seguirá en el museo Casa Rosada el pañuelo donado por las Madres

El Gobierno rechazó el pedido de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini , para que le devuelvan el pañuelo que donó al museo Casa Rosada, ya que subrayó: "Tiene un valor muy importante, muy simbólico para el país y representa una lucha que debe estar exhibida".





"Tenemos una carta hecha para reclamar lo que las Madres le dimos a Cristina (Kirchner) para el (entonces) Museo del Bicentenario. Ahora lo pusieron como un museo que hicieron ellos. Yo no les voy a dejar ahí las cosas que llevamos las Madres. Me parece de terror. Me las van a tener que dar, quieran o no", desafió días atrás la referente de DD.HH.





Fue en medio de la polémica por la muestra dedicada a dictadores en el Museo de la Casa Rosada: por la repercusión del caso, el Gobierno decidió la semana pasada sacar de allí una foto de la última dictadura, en la que se veía sonrientes a los dictadores Galtieri, Videla y Viola.





"Los objetos, una vez que fueron donados y entran en el patrimonio de éste y de cualquier museo del mundo, no vuelven a salir del museo. Los museos tienen colecciones permanentes y no oscilantes", subrayó el director del Museo Casa Rosada, Juan José Ganduglia, quien remarcó: "Las donaciones son siempre de carácter permanente y esa es una condición sine qua non".