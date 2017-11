Se extrajo las lolas

La doctora Mariana Lestelle se hizo una doble mastectomía para reducir el cáncer de mama. Así lo describió: "Primero, para aclarar, esto fue una decisión médica consensuada con mis médicos, porque tenía indicación de este procedimiento que se llama mastectomía bilateral profiláctica. Para profilaxis del cáncer de mama. No está indicado en todas las mujeres".





Lestelle amplió: "Sirve para algunas mujeres que tienen mayor tendencia a tener cáncer de mama, ya sea por antecedentes familiar, por mutación de algunos genes o lo que fuere. Como yo venía teniendo problemas con nódulos, ahora uno de ellos había crecido de más y si bien parecía benigno, planteé la posibilidad de este tipo de cirugía".





"Los médicos estuvieron de acuerdo por mis antecedentes. No me costó tomar la decisión, me alivia el tema de estar cada tres meses controlándome, pero son decisiones de cada una. Lo mío no es para que salgan a copiar ni es una decisión polémica, es una indicación médica, la cual yo seguí porque está correctamente indicado en una paciente como yo".





"La glándula mamaria que se saca se manda a analizar. La anatomía patológica dio bien, no tengo focos con cáncer, pero sí algunos cambios que con el tiempo me podrían traer problemas. No me sentí mutilada porque este tipo de cirugía no se peude hacer en pacientes que tienen cáncer y que hacen otro tipo de tratamiento. Uno ahí sale del quirófano con lolas. Pero es prácticamente imposible extraer todo el tejido mamario. Me tengo que seguir controlando pero con una frecuencia menor a la que tenía", comentó Mariana.





Y completó: "Llevo dos semanas de post-operatorio, estoy fenómeno. El motivo de hacerlo público es para ayudar a combatir miedos. Parece popular el tema, pero en la práctica no es así. Uno ve llegar al consultorio a pacientes con cánceres de mamas muy avanzados, por no saber hacerse el autoexamen mamario o por miedo a encontrarse algo".