La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cargó contra el Gobierno y la Justicia al sostener que las detenciones de Milagro Sala, Julio De Vido Amado Boudou sin condena pondrían en evidencia de que "se está perdiendo el respeto a las leyes y a la Constitución".





"Si tenemos presa a Milagro Sala, si lo han puesto a Boudou y De Vido, no los defiendo, pero los han detenido sin condena, cualquiera puede ser detenido por cualquier cosa. Se está perdiendo el respeto a las leyes y a la Constitución".





Boudou



Sobre el gobierno de Cambiemos, dijo que "quiere borrar todos los logros adquiridos y que repercutirán en la pérdida de derechos de los más desprotegidos y de la sociedad en su conjunto".





"Acá no estamos con un rey ni con un emperador y tiene que cumplir con el mandato soberano que le dio el pueblo", apuntó Carlotto, al hacer alusión al presidente Mauricio Macri.





Sobre la propuesta de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió para llevar a cabo "juicios de revisión" de las condenas a represores de la última dictadura militar, la referente del movimiento de Derechos Humanos consideró que eso "sería el colmo del colmo.





"No puede dejarse de juzgar a los genocidas porque es un delito de lesa humanidad que no prescribe. A la señora Carrió yo la conocí cuando me ofreció ser senadora. Era una señora con la que se podía hablar. Luego se hizo mística y no sé en qué planeta está", ironizó.