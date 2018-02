Schmid: "La marcha de mañana no es solo de los camioneros"

El triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid consideró hoy que la marcha convocada para mañana por el gremio de Camioneros en contra de la política económica del gobierno será "masiva" y los reclamos "tienen plena vigencia".



"La marcha de mañana no es solo de los camioneros. Esta es una marcha que parte de un documento elaborado en Mar del Plata con una serie de reclamos que tienen plena vigencia", sostuvo hoy Schmid en declaraciones a FM Millenium.



En ese marco, el dirigente gremial indicó que "si la movilización de mañana es de carácter masivo, como yo creo, la posibilidad de desmanes se reduce muchísimo", al ser consultado sobre la posibilidad de que se produzcan incidentes durante el transcurso de la misma.



En tanto, Schmid atribuyó a "miradas egoístas, ambiciones personales y desconfianzas" que no haya podido encontrarse "una síntesis" entre los representantes de la CGT que completan Carlos Acuña y Héctor Daer para apoyar orgánicamente la movilización de mañana.



"Si le pregunta a los dirigentes, están de acuerdo con el diagnóstico acerca de la situación de los trabajadores, pero a la hora de reaccionar, empiezan los problemas", se quejó el líder del gremio de Dragado y Balizamiento, tras recordar que -con motivo de la discusión de la reforma previsional- la CGT "había propuesto un paro de 24 horas y eso no se cumplió".



Consultado sobre el escenario político luego de la movilización, estimó que "el Gobierno debería tener una predisposicion distinta para escuchar y visualizar los reclamos".



"No alcanza con manifestar repetidamente que están abiertos al diálogo. Hay que tener voluntad de cambiar, si no es una conversación que termina defraudando a todo el mundo", completó.



Con relación al futuro de la CGT -luego de que señalara que "el ciclo de triunvirato está agotado"- Schmid opinó que la central obrera "tiene la obligación de instrumentar la salida de la crisis desde el punto de vista orgánico y estatutario hasta que llegue alguien, porque es una obligación ineliduble".

"Ya no existe ni la coordinación ni la confianza entre los que tienen que conducir, como también entre los que tienen que apuntalar la conducción del triunvirato, y todo implica un fracaso del mismo triunvirato", lamentó.



Sobre las negociaciones paritarias que llevan adelante los distintos gremios, Schmid consideró que la meta inflacionaria que propone el gobierno del 15 por ciento es una "fantasía".



"La acumulación en estos primeros meses indica que estamos en el 50% de la meta y no ha cerrado todavía el primer trimestre. Me parece que es una fantasía", afirmó el dirigente gremial.



Además, consultado sobre la cláusula gatillo que los gremios reclaman que se aplique, Schmid indicó que "no se puede aceptar ningún tipo de limitación ni de referencia por parte del gobierno" porque "hasta ahora las referencias no han obedecido a la realidad".