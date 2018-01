Schmid: "El 15% de las paritarias es una fantasía, no lo va aceptar nadie"

El integrante del triunvirato que conduce la CGT Juan Carlos Schmid afirmó que la meta inflacionaria del 15 por ciento para este año "es una fantasía" y que "nadie" entre los gremios va a aceptar aumentos de sueldo de ese nivel.



"El 15% no pasa si no hay actualización por la inflación. ¿Por qué voy a creer en un programa económico que hasta ahora lleva un 70% de inflación acumulado en los dos años de gestión?", afirmó Schmid.



En declaraciones a Infobae, el secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento consideró que "bajo ningún punto de vista puede ser ese" el techo de las paritarias.



"Cada mesa paritaria tiene su propia naturaleza, su característica. La CGT, en todo caso, lo que establece es una respuesta de orden político de que no podemos confiar en las pautas que da el Gobierno porque evidentemente ha fallado. Yo diría que cada vez demuestran menos confianza las declaraciones del Gobierno, cada vez tenemos menos confianza en lo que dice el Ejecutivo", señaló.



Para Schmid, la situación "se soluciona, si se puede, a través del diálogo" pero advirtió que si nó la CGT actuará "a través de las medidas que puede llevar adelante el sindicalismo argentino que es la confrontación a través de medidas de fuerza, de movilizaciones".



También consideró que "obviamente tiene que haber una cláusula gatillo" porque "cuando uno se sienta en la mesa de tratativas lo que busca es no perder poder adquisitivo".



"En los últimos dos años hubo pérdida de poder adquisitivo, algunos perdieron más que otros", reconoció también el triunviro de la CGT.



Schmid indicó además que "bo es la legislación laboral la que impide el despegue económico o la llegada de inversiones" sino que hubo "errores enormes que se están cometiendo en materia social y económica" por parte del Gobierno nacional.