Satisfacción en Cambiemos por imputación a los Moyano

Buenos Aires. El diputado nacional Fernando Iglesias (Cambiemos) dijo que le alegra que se investigue al ex titular del gremio de camioneros, Hugo Moyano, y le respondió que si la Justicia determina que el padre del presidente Mauricio Macri, Franco, es autor de algún delito, no le importa si comparten cuchetas, en una eventual prisión.





"Me alegran las investigaciones de la Justicia. Me entristece un poco por ser hincha de Independiente, pero bueno, ya conocemos a los peronistas: arruinaron la Provincia de Buenos Aires, luego el país y ahora lo hacen con el club", disparó Iglesias cuando le consultaron sobre el gremialista investigado por la supuesto lavado de dinero.





También recordó una anécdota personal, en la que su madre de 80 años fue a "votar en contra de Moyano al club, un día furioso de lluvia" y lamentó no haber podido votar él mismo, en igual sentido, en la última elección porque se encontraba fuera del país.





Consultado sobre las declaraciones de Moyano, cuando afirmó "si voy en cana, que sea en la celda de al lado del padre de Macri", Iglesias le respondió: "Si Franco Macri delinquió y la Justicia lo comprueba, no me importa cómo se distribuyen... si es cama o es cucheta", ironizó, tras aclarar que, no obstante, "a Moyano lo tenemos bien conocido, por lo que, que ande señalando a otras personas me tiene bien indiferente".





Según el diputado, "todo lo que está pasando con el sindicalismo desnuda en realidad la cantidad de millones de pesos que dan vuelta, aunque no tienen que ver con el sindicalismo, sino con el narcotráfico, y con el crimen organizado, donde cae todo, inclusive los clubes de fútbol".





En otra parte de la entrevista consideró que el valor del dólar depende de la flotación libre y que, a la luz de lo que ha sucedido los últimos años, "debería estar en "25 pesos, lo que trae ventajas y desventajas".

"No sé por qué se preocupan tanto por esto ahora los muchachos", manifestó en referencia a la oposición, y añadió que "es razonable" que se pueda comprar y vender esta divisa en los diferentes comercios.





Repudio por un calificativo

Los dichos de Hugo Moyano en una entrevista televisiva generaron malestar en el oficialismo. Entre otras frases polémicas, el jefe de camioneros trató de "cucaracha" Graciela Ocaña. "No es la hormiguita, es la cucaracha. Hace 25 años que vive del Estado y no presentó nunca un proyecto", dijo en diálogo con Crónica el jueves por la noche.





Los miembros del interbloque de diputados nacionales de Cambiemos manifestaron su solidaridad con Ocaña tras estos dichos. En un comunicado, sostuvieron que decir "que una dirigente política, de cuya honra y valentía nadie duda en este país, es una "cucaracha" es un acto de violencia verbal que desnuda, además, la prepotencia y la misoginia de quien ha sostenido ese calificativo".





"La diputada Ocaña denunció en 2011 las irregularidades en una serie de sociedades vinculadas a la familia Moyano y hoy la Justicia está investigando esa trama societaria", dijeron en el escrito difundido por Cambiemos. "En la Argentina que eligió el cambio todos los argentinos son iguales ante la ley. Por eso consideramos que es ante el Poder Judicial donde Moyano debe dar las explicaciones que se le requieran", cerró.