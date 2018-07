Sacerdote amenaza con excomulgar a Macri si aprueba el aborto legal

El cura de Resistencia, Chaco, Rafael del Blanco, advirtió de que el presidente Mauricio Macri y legisladores de todas la bancadas podrían ser excomulgados de la iglesia Católica si se aprueba el proyecto que legaliza el aborto en el país.





En medio del debate de la iniciativa en la Cámara alta, el sacerdote señaló que de acuerdo con el Derecho Canónico "toda persona que contribuyere o que efectuara una acción concreta para producir el aborto tanto como los que hacen la práctica, será excomulga".





"Todos los que participaren directamente o indirectamente, apoyando o haciendo una acción que haga posible que el aborto se realice, serán excomulgados automáticamente", resaltó Del Blanco, por lo que se incluiría a los legisladores por votar y al Presidente por haber habilitado el debate.





En declaraciones a radio Con Vos, explicó que en el Derecho Canónico el aborto es una de las cuestiones que implican expulsión de la Iglesia.





En ese sentido, señaló que ser excomulgado significa "no pertenecer más a la Iglesia" Católica.





El sacerdote recordó que "la Iglesia es una comunidad en comunión, unidos a Cristo especialmente a través del sacramento de la eucaristía" y "la excomunión significa no poder acceder a dicho sacramento".





"La excomunión significa que están con un pecado de materia grave hecho público, como ocurrió en el Parlamento. Frente a toda la comunidad eclesial esta persona claramente incurrió en un pecado de materia grave y por eso es que necesita resarcir eso con el sacramento de la confesión. Dios perdona todo pecado", agregó Del Blanco.





Sobre los diputados nacionales que ya votaron a favor del proyecto, el sacerdote sostuvo que "si lo hicieron con plena conciencia y conocimiento de esa acción, claramente sí" estarían fuera de la Iglesia.





"El Derecho Canónico dice que la excomunión se vuelve tal cuando el aborto se consuma. Claramente podemos presumir que un diputado cristiano, católico –de los cuales muchos van a misa de vez en cuando– que levantó la mano a favor de esta ley, tiene plena conciencia de esa acción y de la materia grave que significa el aborto. En ese caso, la presunción dice que en el momento que se practica un aborto fruto de esa ley, el diputado queda excomulgado", aseguró.





Luis Juez milita

El ex embajador Luis Juez envió una carta abierta al senador de Cambiemos por Córdoba Ernesto Martínez para pedirle que no apoye el proyecto de aborto legal y señaló que "luchar por las dos vidas es más amplio, más comprometido, más generoso y, por qué no decirlo, más arriesgado que la otra opción".