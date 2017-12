El exdiputado radical Ricardo Alfonsín manifestó que la UCR y el PRO se unieron para las elecciones de 2015 porque "estaba en peligro la República" y si bien sostuvo que en el Congreso ambos sectores tienen la las "relaciones propias de un interbloque", advirtió que "cuando se trata de la relación con el Poder Ejecutivo, todo es diferente".



"En las decisiones, el radicalismo no participa en nada, simplemente se lo notifica y eso para mí no sirve, con leer los diarios basta. Sería bueno que mi partido reclamara participar de los contenidos de las decisiones", agregó.



El dirigente radical agregó: "a mí no me interesan los cargos, sí participar de los procesos de la toma de decisiones de cuestiones planteadas para resolver los problemas de la gente".



En declaraciones al Canal C, de Córdoba, el exdiputado bonaerense afirmó que "hay muchos ejemplos" de decisiones que el radicalismo no hubiera tomado como "la decisión de nombrar por decreto a jueces de la Corte suprema de Justicia".



También puso como ejemplo la política minería porque, según dijo, "se profundizó lo resuelto por el kirchnerismo en este aspecto y la UCR fue muy crítica en su momento, mientras que ahora nadie dijo una palabra".