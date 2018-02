Respetuosos de la marcha del 21, pero con reparos

Chapadmalal. El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, aseguró ayer que su gestión es respetuosa de quienes participen en la movilización del miércoles contra el Gobierno convocada por el gremio de Camioneros, pero hizo algunas aclaraciones.





"Somos respetuosos de los que quieran manifestarse y estar en la calle", afirmó De Andreis, y agregó: "No hay lugar para mafias, extorsión y aprietes".





"No vamos a retroceder, estaremos con los brazos abiertos a los que tienen actitud dialoguista. Tenemos la tranquilidad de la independencia de los poderes, el accionar de la Justicia. La discusión no pasa por una persona en particular", indicó en alusión al líder camionero, Hugo Moyano.





En ese sentido, indicó que Cambiemos quiere "una Argentina donde no haya extorsión y violencia", y aclaró que en materia económica el Gobierno tiene "un desafío que es dar lucha contra la pobreza , para ayudar a los argentinos que viven precisamente bajo la línea de pobreza".





Por su parte, Pablo Moyano también se refirió a la marcha que se desarrollará en la Avenida 9 de Julio y con su habitual pirotecnia volvió a repudiar a sus colegas de la CGT que no asistirán, de quienes dijo que "son unos cagones" y pidió que "los trabajadores los juzguen".