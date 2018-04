La Cámara Federal porteña rechazó devolver a la esposa del detenido ex ministro de Planificación Federal en el kirchnerismo, Julio De Vido, cerca de 50 mil dólares secuestrados durante allanamientos hechos a sus propiedades en el marco de la causa por la importación de gas natural licuado en la que se investiga al ex funcionario.



Alessandra Minnicelli reclamó el reintegro de 4.656 dólares, 300 euros y 7.150 pesos secuestrados en la chacra del Barrio Puerto Panal en Zárate, provincia de Buenos Aires ,y de 40.510 dólares que los enviados del juez federal Claudio Bonadio secuestraron en el domicilio de avenida Del Libertador 2275, donde vive la esposa del ex funcionario actualmente detenido en otra causa penal, por Río Turbio.



El juez rechazó devolverle el dinero el 19 de diciembre pasado y ahora los camaristas del tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah confirmaron esa decisión al sostener que Minnicelli si bien no es investigada en esta causa no puede probar que ese dinero sea suyo y no de su marido, según la resolución a la que accedió Télam.



La esposa de De Vido reclama además que le devuelvan un celular marca Iphone, negro, y una CPU secuestrados durante esos procedimientos, que actualmente son sometidos a una pericia.



"La documentación incorporada no alcanza para acreditar que el dinero cuya devolución hoy se exige efectivamente le pertenezca. Cabe resaltar que fue incautado en la vivienda donde residían ambos, careciendo de relevancia, en lo que a esto respecta, el hecho de que De Vido no hubiera estado allí durante el último mes", sostuvieron los camaristas.



Sobre el teléfono y la CPU se instó a Bonadio a arbitrar "los medios necesarios a los efectos de acelerar lo máximo posible la realización del peritaje, para que a la brevedad sean oportunamente restituidos".



De Vido está actualmente con falta de mérito en esta investigación por supuestas irregularidades y sobreprecios en la importación de gas natural licuado, luego que la Cámara Federal porteña anuló todo lo resuelto por Bonadio al poner en duda una pericia en la que se basó el procesamiento y la detención que había ordenado este magistrado.



De Vido está detenido en otra causa penal, por defraudación al Estado en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, y es sometido a juicio oral por la tragedia del tren de Once, entre otros procesos penales en los que está involucrado.