Rajoy destacó que "la Argentina recuperó seguridad jurídica"

A horas de reunirse con el presidente Mauricio Macri, su par español, Mariano Rajoy, sostuvo que "la Argentina recuperó seguridad jurídica" y aseguró que va a "animar a los empresarios" de su país a "invertir y acompañar las reformas" que propone la Casa Rosada.



El jefe del Palacio de la Moncloa agregó que la administración de Cambiemos "es hoy absolutamente fiable" y resaltó que "eso mismo lo piensan" todos sus colegas europeos.



"Mucho mejor que hace un tiempo. Se ha ganado claramente la respetabilidad y el crédito exterior, y eso es muy importante, porque generar confianza cuesta. Hay que tomar decisiones difíciles. La confianza se pierde muy rápido, pero crearla cuesta mucho, y yo creo que hoy la imagen de la Argentina es muy buena en todas partes", señaló.



Macri se reunirá este lunes con Rajoy, con quien analizará las relaciones bilaterales, las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea por un acuerdo de libre comercio y también la situación política y social en Venezuela.



"Para mí es muy importante respaldar el acercamiento de la UE hacia la Argentina, de manera que no solo sea importante para España, sino para el conjunto de la Unión, algo que sin duda nos beneficiará a todos", adelantó durante una entrevista con diario La Nación.



El encuentro, que se realizará en la Casa Rosada, será el primero que mantengan ambos mandatarios desde que asumieron en sus respectivos cargos.



Entre otras cosas, el jefe de Estado español dijo que va "a animar absolutamente" a las compañías ibéricas a invertir en la Argentina", a la que calificó como "un país en el que confiar, en el que creer y por el que apostar".



"El seminario empresarial es uno de los actos más importantes de la visita. Los empresarios estarán muy atentos a lo que se diga", explicó.



En este sentido, Rajoy consideró que las firmas europeas "se acercan más y mejor ahora que respecto a hace dos años" y destacó que en el 2017 "el comercio bilateral se incrementó un 20 por ciento respecto del año anterior, y las exportaciones españolas aumentaron un 51 por ciento". .



"Eso es un buen indicativo. El gobierno de Macri está haciendo reformas que dan confianza, y eso las empresas lo perciben", celebró.



Rajoy volverá al país para participar el 1º de diciembre de la Cumbre de Líderes del G20 que se realizará en Buenos Aires.



Además, el presidente español opinó que Macri es "un político muy sólido y un gobernante sensato y templado, que tiene muy claro su proyecto para dar a la Argentina el protagonismo internacional que merece".



"La clave es que los buenos gobiernos sean capaces de dejar improntas que luego no se modifiquen por la llegada de alguien con planteos que no sean los más adecuados. Pasa en todos los países. Yo, sinceramente, creo que se están haciendo bien las cosas", cerró.