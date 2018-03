Presentaron el proyecto de aborto legal en el Congreso

Diputados de distintos bloques y referentes del movimiento feminista presentaron esta mañana el proyecto de despenalización de la interrupción de embarazos no deseados luego de haber ingresado la iniciativa en la Cámara baja.



Los legisladores firmaron proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.



En una conferencia de prensa que tiene lugar en el anexo C de la Cámara de Diputados, la legisladora de Libres del Sur Victoria Donda manifestó su "alegría" por el acontecimiento y dijo que si bien se trata de la séptima presentación del proyecto, en esta ocasión "hay olor" de que el tema va a llegar al recinto.



En tanto, rechazó de plano la propuesta de interponer una consulta popular no vinculante en todo el país, tal como habían sugerido diputados y senadores en contra de la legalización del aborto.



"Tenemos la responsabilidad de que esta discusión se de donde se tenga que dar que es en el recinto de la Cámara de Diputados, sin excusas. Queremos votar si estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito o a favor de los abortos clandestinos. Acá no hay otra discusión", enfatizó.



Por su parte, la diputada de la UCR Brenda Austin destacó que el tema haya sido mencionado por el presidente Mauricio Macri en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, y remarcó la necesidad de un "Estado presente que no le de la espalda a los problemas, sobretodo cuando se habla de salud pública".