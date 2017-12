Alicia Sánchez, la esposa de Luis D'Elía, anunció hoy que presentará certificados médicos para que la Justicia conceda el beneficio de prisión domiciliaria al líder del partido Miles en vista de que padece diabetes y problemas cardíacos.



"Luis está solo en la parte hospitalaria del penal de Marcos Paz. Él está operado del corazón, tiene dos bypass, por lo que toma medicación todos los días, y es insulinodependiente", declaró a Télam.

"Por su estado de salud, él debe caminar mucho y acá no lo dejan. Aunque le dan correctamente la medicación y los dos tipos de insulina que se aplica a diario, es muy malo para su salud estar en un lugar así", dijo.



El viernes pasado, el juez federal Claudio Bonadio rechazó excarcelar a D'Elía, detenido dos días antes en la causa por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado a la AMIA.



El magistrado reclamó al abogado Adrián Albor, quien defiende a D'Elía, que presente certificados médicos para determinar si corresponde otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria.



Sánchez aseguró hoy que el líder de Miles "está fuerte, con ganas de luchar contra este gobierno oligárquico del régimen macrista".



"Con los compañeros vamos a hacer un comité por la libertad de los presos políticos porque queremos sacarlo pronto", agregó.



Sostuvo que su marido "nunca tuvo que estar preso, es una injusticia" y que las detenciones ordenadas por el juez Bonadio "son una paparruchada, un circo mediático. No pueden ser tan autoritarios de ir contra la oposición porque sí".



Sánchez insistió en que "es una causa inventada por Bonadio para distraer a la población de todas la medidas antipopulares de este gobierno neoliberal".



También aseguró que sus nietos "lloran por el abuelo" y que su esposo "es una persona honesta, integra y solidaria", a quien "no van a lograr quebrarlo porque es hombre de ideas profundas".