El diputado Pablo Tonelli (PRO) afirmó que "debe formar parte de la remuneración" de los legisladores el dinero de los pasajes aéreos que cobran cuando no los utilizan, señalando que ello hará a la transparencia. Advirtió, además, que si bien la dieta que cobran los legisladores es "buena", es "inferior a los ministros y ni hablar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, dijo.



En declaraciones al programa del periodista Mariano Obarrio, por radio Cultura, explicó: "El monto de los pasajes forma parte de la remuneración de los legisladores, que recibimos la dieta, más una cantidad por viáticos o movilidad", para adquirir los pasajes aéreos, teniendo en cuenta que la mayoría son del interior y viajan varias veces al mes a sus provincias.



"Lo mejor va a ser incorporar ese monto a la dieta y terminar con ese sistema de cambios de pasajes. Lo he hablado en el bloque y un pequeño grupo integrado por legisladores de todos los bloques está trabajando para darle una solución al tema y hacerlo más transparente y más claro y que no haya todas estas dudas. Creo que en breve tendremos nuevo régimen", completó.



Tonelli agregó: "Ese dinero forma parte de la retribución de los legisladores" y admitió que "la dieta de los legisladores, que es una buena dieta, es inferior a ministros, secretarios, subsecretarios, ni hablar de los miembros de la Corte".



Por otra parte Tonelli negó que exista tensión con la Justicia. "Puede haber visiones diferentes respecto de algunos de los problemas de la Justicia. Nosotros permanentemente hablamos con los jueces, buscamos soluciones comunes, nos podemos de acuerdo, pensamos y discutimos las reforma o modificaciones que el Poder Judicial necesita para funcionar cada vez mejor. Afortunadamente el diálogo con la Corte es bueno, lo que no quiere decir que pensemos exactamente lo mismo, pero eso es normal", explicó.



Se refirió luego a las reformas del Código Procesal Penal: "Creemos que el Código nuevo, el que establece el sistema acusatorio que pronto va a entrar en vigencia, necesita algunos ajustes. Pero además estamos trabajando con el sistema actual, que va a seguir funcionando en el país durante algún tiempo, porque el nuevo se irá poniendo en vigencia gradualmente por zonas o regiones. Estamos proponiendo reformas al sistema viejo para que durante el tiempo que le queda en vigencia, funcione un poco mejor y las causas no se eternicen".