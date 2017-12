Piqueteros y gremios estatales marcharon contra la reunión de la OMC

Organizaciones sociales y el gremio ATE marcharon este domingo desde el Obelisco para repudiar la realización de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el llamado "triunvirato piquetero" integrado por Barrios de Pie, la CTEP y la Corriente Clasista Combativa concentraron en el Obelisco y se movilizaron unas cuadras a lo largo de la 9 de Julio hasta la intersección con la calle Arroyo, donde se encontraron con un vallado de las fuerzas de seguridad que les impidió seguir avanzando.



"Son instancias donde se concentran los que gestionan el capitalismo a nivel mundial que están regidos, como dice el Papa Francisco, por el Dios dinero fomentando cada vez más esquemas de exclusión. La liberalización del comercio promueven esa exclusión, generando un mundo inviable", señaló en diálogo con NA el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. .



El dirigente, que participó de la movilización, apuntó con dureza contra el presidente Mauricio Macri, a quien acusó de "hacerse el perrito faldero de los capitales internacionales y de los centros financieros", y le reprochó la deportación de una periodista británica y de un activista noruego que venían para cubrir la cumbre.



"Macri está mostrando su peor cara. Hacerse el perrito faldero de los capitales internacionales y de los centros financieros me parece que no le va a traer ningún rédito al país. Todo el tiempo esos centros financieros le piden nuevas medidas y no generan ninguna respuesta concreta que beneficie al país en términos de inversión", lamentó Menéndez.