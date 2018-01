Pinedo también defendió a Triaca y pidió por la reforma laboral

El presidente provisional del Senado y dirigente de PRO, Federico Pinedo, señaló que hay que reformar las leyes laborales para "generar más empleo", respaldó al ministro de Trabajo Jorge Triaca, y pugnó por la renovación del PJ "para que exista oposición" y "funcionen las instituciones".



También advirtió que no van "a cajonear pedidos de jueces" en referencia al pedido de desafuero que pesa sobre la ex presidenta y senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, en relación a la investigación por presunto encubrimiento de ciudadanos iraníes por el atentado a la AMIA.



"Las leyes laborales tienen que generar más empleo y capacitar a los argentinos para afrontar el siglo XXI", consideró en una entrevista que hoy publica el diario Clarín, y añadió que la receta de Cambiemos "no es la única" por lo que pidió que "haya otras".



Por otra parte, calificó al ministro Triaca, como "una gran persona, sencilla, buena, comprometida" con "diálogo desde la cuna con el sindicalismo", alguien "valioso que cometió dos errores importantes", al tiempo que manifestó su deseo de que "eso no le impida seguir trabajando para el país".



La semana pasada Triaca fue acusado por una ex empleada de haberla tenido trabajando sin hacerle los aportes, a la vez que también fue denunciado judicialmente por haber nombrado a esta misma empleada en la intervención del sindicato SOMU.



Pinedo también dijo que la reconstrucción del peronismo "es necesaria" para que "exista oposición" porque "no puede repetirse lo de diciembre, cuando se puso en discusión si el Congreso podía sancionar leyes o tenían que sancionarlas los que tiraban piedras".



Asimismo, consultado sobre un eventual desafuero de la ex Presidenta Cristina Kirchner en el Senado, a raíz del pedido de la Justicia en ese sentido, respondió que Cambiemos hará "que funcionen las instituciones".



También se refirió a la reforma previsional que se aprobó en diciembre último, en medio de episodios de violencia y manifestaciones. "Fue muy compleja. No es fácil tomar esas decisiones", sostuvo Pinedo.

Y aseguró que la medida fue firmada por "23 gobernadores con el Presidente (Mauricio Macri) para cambiar un sistema que era inviable, porque estaba basado en un pilar que no iba existir más, que era la recaudación impositiva destinada a cubrir a la Anses".



"No había más remedio que hacerlo", concluyó en este punto.



Sobre el final fue consultado respecto del pedido del jefe del bloque de diputado de PRO, Nicolás Massot, de llamar a la reconciliación por lo sucedido en los años '70.



Pinedo dijo que "primero hay que reconocer el horror, luego estar de acuerdo en el corazón que eso no puede pasar más, y después actuar en conjunto oficialismo y oposición para que la convivencia en paz sea producto de nuestros actos. Los '70 fueron producto de lo que pasó en los años anteriores", sintetizó el presidente provisional del Senado.