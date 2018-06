Pinedo: "El tratamiento del desafuero de Cristina Kirchner no es político"

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró este sábado que la sesión especial solicitada para tratar el pedido de desafuero de la expresidenta Cristina Kirchner "es institucional" y "no tiene nada que ver con lo partidario, lo político", ante lo cual subrayó que el oficialismo "no tiene interés en chicanas políticas".





"El bloque de Cambiemos está obligado a darle la tranquilidad a la población de que las instituciones funcionan. Como había una posible interpretación de que el plazo para tratar el tema vencía el martes que viene, el bloque tomó la decisión de pedir una sesión especial para tratar esta cuestión", afirmó Pinedo.





El referente del oficialismo en la Cámara alta indicó que la otra opción es que "los presidentes de bloque digan que en realidad no vence" el plazo para tratar el desafuero de la senadora del Frente para la Victoria "y que se puede fijar otra fecha".





En diálogo con Radio Mitre, el legislador oficialista remarcó que la intención es evitar que "por un tema formal se pensara que Cambiemos no iba a cumplir con su responsabilidad de hacer que las instituciones funcionen".





Pinedo negó que la reactivación del tratamiento del pedido de desafuero fuera una represalia tras la aprobación de la ley sobre tarifas contra el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, que insiste en que la tradición indica que no se debe desaforar a un senador hasta que no haya sentencia firme.





"No queremos hacer política con esto, ni exponer al peronismo.





Queremos que las instituciones funcionen y que el pueblo no sienta que los políticos se ponen de acuerdo", aseguró el senador de Cambiemos y remarcó: "Es institucional, no tiene nada que ver con lo partidario, lo político. Tenemos la mejor relación con Pichetto. No tenemos interés en chicanas políticas".





El presidente provisional del Senado sostuvo que "lo que se está hablando acá es si es razonable el pedido" del juez federal Claudio Bonadio "de meter presa a la ex presidenta porque dice que podría perjudicar la investigación" del supuesto encubrimiento de la AMIA mediante el memorándum con Irán.





Según Pinedo, esto "es opinable y la Justicia da mensajes contradictorios, porque por un lado los liberan a (el dirigente kirchnerista) Luis) D´Elía y (al ex secretario Legal y Técnico de Presidencia Carlos) Zannini y por el otro se mantiene esto".





Asimismo, el senador nacional reconoció que el fallo de la Cámara Federal que señala que el ex titular de la Unidad AMIA Alberto Nisman fue asesinado por su labor "le da otro color más duro, más complejo" al pedido de desafuero de la líder de Unidad Ciudadana.





"Ayer (viernes), de casualidad, la situación se complicó porque el tema tomó un volumen diferente cuando la Cámara Federal dijo que la investigación del tratado con Irán que había hecho Nisman fue lo que derivó en su asesinato", reconoció Pinedo, quien señaló que "son dos causas separadas, pero vinculadas".





Frente a ello, subrayó que el pedido de desafuero "requiere toda la seriedad y responsabilidad" y envió un mensaje a la ex jefa de Estado: "Tiene que saber que de nuestro lado no va a haber ninguna persecución política sino que queremos que funcione la Justicia".





"Me parece importante que sepa que vamos a ser muy celosos en cuidar todas sus prerrogativas, su derecho de defensa, sus análisis, su mirada para que la pueda exponer para que todos lleguemos a la verdad y no a una persecución política de adversarios que tiene que estar totalmente fuera de la mesa", añadió.





Los senadores de Cambiemos presentaron el último viernes un pedido de sesión especial para tratar "antes del 7 de junio" el desafuero de la senadora del Frente para la Victoria.