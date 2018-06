Pidieron cinco años y medio para Boudou por la compra de Ciccone

El fiscal de juicio Marcelo Colombo pidió la pena de cinco años y medio de prisión para el ex vicepresidente Amado Boudou por la compra de la ex Ciccone Calcográfica a través de un "acuerdo ilegal".





El pedido de Colombo abarcó además cinco años para el empresario José María Núñez Carmona, amigo de Boudou; cuatro para Nicolás Ciccone; tres para el abogado Alejandro Vandenbroele, el supuesto "testaferro" del ex vicepresidente; tres años y medio para el ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnnick Brener; y dos años y seis meses para Guido Forcieri, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía.





Para el fiscal la maniobra se concretó a partir de un "acuerdo ilegal" por el cual se produjo el salvataje financiero de la quebrada Ciccone Calcográfica y luego Boudou, a través de interpósita persona, adquirió el 70 por ciento de las acciones.





"Es un acuerdo ilegal que tiene su historia. Fue la cesión del 70 por ciento de las acciones con la promesa de hacer lo humanamente posible para levantar esa quiebra que pesaba sobre el grupo Ciccone, y acto también medular conseguir contratos para que pudiese seguir funcionando. Ese es el arreglo que se hace con el funcionario público", dijo Colombo en su alegato.





Para el fiscal, Boudou habría estado "detrás" de la firma The Old Fund, que adquirió el paquete accionario de la empresa, a pesar de que al frente de la compañía estaba el abogado Vandenbroele.





La Fiscalía inició su alegato dando detalles de reuniones en las que se habría acordado la maniobra, entre ellas la del 29 de julio de 2010 en el canal Telefé, donde Boudou había asistido como invitado a un programa y fuera de cámara estaba Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick.





Boudou y Ciccone se dieron "un apretón de manos" recordó el fiscal Colombo: "Cuál fue el sentido de ese apretón de manos sino habilitar a su amigo y socio (José María Núñez Carmona, ndr) para que hable por él o tuvo otro sentido que no alcanzamos a conocerlo", señaló.





"Nadie nos dice por qué Ciccone decide darle un apretón de manos. Nadie puede explicar por qué Ciccone estaba en el estudio de Telefé a las 9:00 de la mañana en el programa en el que estaba Boudou", razonó.





Además, dijo que tampoco se explica el por qué se encontraba en ese estudio televisivo Núñez Carmona si no era "para ser habilitado por el señor Amado Boudou y a partir de ahí empezar las negociaciones".





"Ese encuentro no está controvertido por nadie, él va a decir que estaba por el programa. Está objetivamente probado", concluyó.





A partir de esa reunión, dijo el fiscal, se desarrolló un gran caudal de conversaciones y negociaciones que finalizaron con la compra de la ex Ciccone Calcográfica.





Los alegatos continúan el próximo 19 de junio, cuando comenzarán a alegar las defensas, mientras que para mediados de julio o principios de agosto se aguarda el veredicto.





Sumado al pedido fiscal, días atrás alegaron la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, las que reclamaron penas de hasta 6 años de prisión para Boudou y condenas al resto de los acusados.