Pichetto bochó a Barrionuevo por sus dichos "equivocados"

El presidente del bloque justicialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, calificó de "equivocadas" y "no afortunadas" las declaraciones del dirigente gremial gastronómico Luis Barrionuevo, quien criticó al Gobierno por las recientes detenciones de sindicalistas, y sugirió "abordar los temas de manera puntual, sin generalizar".





"No comparto sus declaraciones. No se puede generalizar en orden a que los gobiernos que enfrentan a los sindicatos terminan mal, eso es equivocado", aseguró Pichetto al aludir a las declaraciones de Barrionuevo cuando dijo: "A los sindicatos los atacaron los militares, (Raúl) Alfonsín y (Fernando) de la Rúa y no terminaron sus mandatos".





Consultado sobre las detenciones de los dirigentes Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay e investigado por lavado de dinero, extorsión y asociación ilícita, y la del ex jefe de la UOCRA de Bahía Blanca , Humberto Monteros, Pichetto opinó: "Son casi desconocidos dirigentes de menor dimensión. Los hechos en Bahía Blanca ya se conocían, el caso de La Plata (por Balcedo) no era figura conocida, era un sindicato de menor estructura", señaló.





Para el senador por Río Negro, "cada caso debe ser analizado en el marco judicial" y si bien admitió: "Algunos hechos son aberrantes, no responden al marco general que tienen hoy los sindicatos en Argentina".





Pichetto pidió no descalificar al conjunto total de la dirigencia gremial "que ha hecho una tarea responsable en estos dos años en la relación con el Gobierno, tras recordar que "no ha sido un sindicalismo de conflicto. Ha tenido actitudes mesuradas con un Gobierno con signo político diferente", ponderó.





El caso UOCRA de Bahía Blanca

Humberto Monteros, el ex secretario general de la UOCRA Bahía Blanca, detenido el jueves acusado de encabezar una asociación ilícita, será indagado en breve; mientras que José Burgos, ex secretario adjunto del sindicato, ya se negó a declarar, como también hicieron otros cuatro gremialistas apresados. Están acusados de "apretar" a empresarios de la construcción pidiéndoles dinero para dejarlos trabajar.