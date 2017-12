Pérez Esquivel: "El gobierno de Macri es lo peor de lo que ya vivimos en el país"

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel acusó este domingo al Gobierno de ser "autoritario", "silenciar voces" e intentar tener un "control sobre el Poder Judicial".



"Le pedimos que cambie esa actitud, que en lugar de represión se resuelvan los conflictos a través del diálogo. Esto lamentablemente no está ocurriendo", manifestó el activista.



El referente de los derechos humanos pidió además "revisar a fondo" la decisión del juez Claudio Bonadio de dictar la prisión preventiva a varios ex funcionarios, entre ellos a la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.



"Esto no es democracia, este es un Gobierno autoritario que está imponiendo lo peor de lo que ya vivimos en el país", opinó en declaraciones radiales.



Pérez Esquivel calificó las detenciones ordenadas por Bonadio como un "show político" y dijo que el Ejecutivo intenta ejercer un "control del Poder Judicial".



"A los jueces con los que no están de acuerdo, les inician juicio político y comienzan un persecución", señaló el también presidente del movimiento Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.



Por otra parte, apuntó además contra los miembros de la Corte Suprema, a quienes le recriminó que "no pueden tardar tanto para tomar resoluciones" como lo hicieron al analizar el pedido de organismos internacionales para que le concedan la domiciliaria a Milagro Sala.



"Yo no digo que ella sea culpable o inocente, lo que digo es que el procedimiento es pésimo. Ninguna persona es culpable hasta que se demuestre. Si se la mete presa, se la condena antes de ser juzgada", señaló al respecto.



Finalmente, consideró que hay una "persecución política a periodistas" que "están en contra" de Cambiemos y explicó que también le "preocupa" los conflictos territoriales con grupos indígenas.



"(La ministra de Seguridad) Patricia Bullrich trata de crear un enemigo potencial que es el RAM. Ella dice que tenían armas y eso no es verdad. Los mapuche se van a defender con lo que tienen, que son piedras", afirmó el premio Nobel.