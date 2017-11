Paradise Papers: un ministro de Macri aparece en los documentos filtrados

El ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis Caputo, es mencionado como integrante de una administradora de fondos de inversión vinculada a dos paraísos fiscales, según la investigación de los "Paradise Papers" realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Según esa documentación, antes de desempeñarse como funcionario del gobierno del presidente Macri, Caputo administró Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de la ciudad estadounidense de Miami con delegaciones en el estado de Delaware y en las islas Caimán, "dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales", indicó el diario La Nación, uno de los medios que integra el ICIJ.



El matutino mencionó que Caputo "también fue manager de Alto Global Fund", un fondo de inversión de alto riesgo relacionado a Noctua y que propicia "alta rentabilidad en mercados emergentes por más de 100 millones dólares". Para integrar ese fondo, agrega La Nación, los administradores exigen un millón de dólares a modo de "inscripción".

El actual titular de la cartera de Finanzas gerenció esos fondos offshore junto al financista argentino radicado en Miami, Martín Guyot, según surge de los documentos de la nueva megafiltración, Paradise Papers.

"No hay ningún conflicto de interés. Hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua", respondió Caputo al ser consultado por quienes investigaron los "Paradise Papers". El funcionario negó además una eventual incompatibilidad entre su anterior trabajo en el sector privado y su actual labor. "No hay ningún conflicto. Es más, hoy desfavorezco a mis ex socios, en lugar de favorecerlos", remarcó al responder a La Nación. También rechazó un potencial conflicto de interés al negociar con los tenedores de la deuda soberana argentina en default, los "holdouts" o "fondos buitre". "La primera vez que traté con fondos buitre fue como funcionario. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Si fuera así, me trago este teléfono", puntualizó, en alusión al aparato que tenía sobre el escritorio.

En abril de 2016, el ICIJ difundió los llamados "Panamá Papers". Entre los nombres mencionados se encontró en aquel momento el de Macri como integrante, junto a su padre Franco y su hermano Mariano, del directorio de una sociedad offshore registrada en las islas Bahamas en 1998, la que fue disuelta en 2009. La Justicia argentina investigó el hecho y despegó al mandatario de cualquier responsabilidad en el tema. Con motivo de los "Panamá Papers", el ICIJ había aclarado que,a conformación de una sociedad en un paraíso fiscal no es un delito en sí mismo, con la excepción de que haya servido para blanquear dinero o evadir impuestos.

Otra figura menos conocida también aparece citada en la rama argentina de los Paradise Papers. Se trata del financista Ignacio Jorge Rosner, el único rostro visible del fondo de inversión OP Investments que pretende comprar el Grupo Indalo del polémico empresario kirchnerista Cristóbal López.



Según La Nación, Rosner se movió entre las islas Bermudas y las islas Caimán durante años, para desde allí desplegar inversiones agropecuarias en América latina. Rosner fue director de la firma El Tejar, registrada en las islas Bermudas en 2007. Asumió su dirección en 2011, en nombre de uno de los accionistas mayoritarios, Altima Partners LLP, con sede en Londres, con varias subsidiarias en las islas Caimán y es cliente del estudio Appleby, según surge de los Paradise Papers.