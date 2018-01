Para Ocaña, Moyano "está usando la coacción y el apriete"

La diputada oficialista Graciela Ocaña salió al cruce del líder de Camioneros, Hugo Moyano , lo hizo responsable de su seguridad y ratificó que ampliará la denuncia que presentó en su contra en 2011 por enriquecimiento ilícito y desvío de fondos.





"Hugo Moyano podrá adjetivar sobre mi persona, ya lo ha hecho antes, se acordó de mi madre en otro momento, me amenazó. Pero la verdad que lo que tiene que hacer es explicarle a la Justicia por qué constituyó una serie de sociedades, que están en manos de su esposa y sus hijastras, que tienen una cantidad de bienes que lograron a partir de supuestos servicios al sindicato, la obra social y la mutual de Camioneros", señaló la diputada de Cambiemos en declaraciones radiales.





Y agregó: "Como no lo puede explicar, me ataca a mí. Esta denuncia la hice en 2011 ante el juez Bonadio. Lo que no me perdona es que cuando estuve al frente del Salud enfrenté a la mafia de los medicamentos, por lo cual colegas suyos han estado varios años presos".





La diputada insistió en que el ex líder de la CGT "ha usado la coacción y el apriete como un mecanismo habitual en sus relaciones de poder", pero aseguró que con el cambio de Gobierno "eso se terminó".





"También lo hago responsable de mi seguridad. Yo ando por la calle como andan todos. No tengo mi empresa de seguridad como tiene él ni ando con custodios", completó.