Para Lipovetzky hay "una movida política"

El diputado nacional de Cambiemos Daniel Lipovetzky consideró como una "movida política" la posible solicitud de juicio político a los ministros de Finanzas, Luis Caputo, y de Energía, Juan José Aranguren.





"No tienen ningún sentido los pedidos de Juicio político a Caputo y Aranguren. No hay ninguna razón, salvo hacer una movida política como la que quisieron hacer", manifestó Lipovetzky.





El legislador califico de "lamentable" la existencia paraísos fiscales y consideró que la comunidad internacional deberían arbitrar los medios para que desaparezcan lugares donde se evita pagar impuestos.





"La comunidad internacional debe trabajar para que no existan más estos mecanismos. Cuando no existan más, si alguien utiliza otros mecanismos pueden ser un delito, mientras tanto, es algo que esta a disposición de muchos".





"En el caso de Aranguren no fue decisión particular de él, fue de la compañía para la cual trabajaba. Los dos explicaron que tenían que ver con su función anterior, no tienen ninguna vinculación con su función como ministro".