Para Cristina, Macri miente cuando habla de inversiones

La ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner acusó al presidente Mauricio Macri de mentir cuando, en el marco de un acto que encabezó el lunes, señaló que la empresa francesa L'Oréal "no quería invertir un peso en este país". La ex jefa de Estado sostuvo a través de la red social Twitter: "No se puede mentir a todos todo el tiempo".





"Se puede mentir a pocos, mucho tiempo. Se puede mentir a muchos, poco tiempo. Pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo", escribió en su cuenta de la red social del pajarito azulado la actual senadora nacional.





"Se puede mentir a pocos, mucho tiempo. Se puede mentir a muchos, poco tiempo. Pero no se puede mentir a todos, todo el tiempo." — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 30 de enero de 2018



Fue como remate de una serie de mensajes en los que apuntó contra el Presidente e incluyó una foto de octubre del 2015 en la que se la ve, según indicó la ex mandataria, en la inauguración de una ampliación de la planta de L'Oréal en Garín.





"El 15 de octubre de 2015 estuve en la planta de L'Oréal en la localidad bonaerense de Garín, partido de Escobar. Inauguramos una ampliación de esa planta luego de una inversión de $100 millones", afirmó ayer al mediodía la ex presidenta (2007-2015).





En ese marco, afirmó: "No lo había escuchado, pero recién me contaron que en sus anuncios del lunes, el ingeniero Macri dijo textualmente: 'El presidente de L'Oréal, que hace 70 años está la empresa en la Argentina y hace años que no quería invertir un peso en este país, me dijo que van a hacer un nuevo centro logístico para aumentar la producción'. Alguno de ellos miente o está desinformado y no creo que sea el presidente de L'Oréal".





En uno de sus tuits, Cristina Fernández de Kirchner incluyó un link que lleva a una nota publicada por un portal de noticias de la localidad bonaerense de Escobar, titulada "La Presidenta inauguró en Garín una nueva línea de producción de la fábrica L'Oréal".





Sobre la poda del Estado

La senadora Cristina Fernández aseguró que los cargos políticos que el presidente Mauricio Macri eliminará, en lo que presentó como un "gesto de austeridad", representan la misma cantidad que él creó hace más de dos años, cuando asumió al frente del Poder Ejecutivo nacional.





"¿Son, se hacen o piensan que somos estúpidos?", se preguntó la ex presidenta argentina al citar una nota periodística con datos sobre la cantidad de ministerios y dependencias del Estado que se crearon desde diciembre del 2015.





Concretamente, el artículo publicado en el diario Tiempo Argentino, que toma como base un estudio de la fundación Libertad y Progreso, especifica que Macri creó cinco nuevos ministerios, elevó las direcciones nacionales y generales a 687, y los institutos y organismos a 122.





Al respecto, la líder de Unidad Ciudadana, quien ya ocupa una banca en el Senado nacional, sugirió que "el mejor antídoto" que tiene a mano la sociedad para analizar los actos del Gobierno de la coalición Cambiemos "es informarse".