Pablo Moyano: "Carrió tiene lengua de víbora"

El dirigente del gremio de Camioneros Pablo Moyano consideró que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tiene "lengua de víbora" y que "no ha podido comprobar nada" de las denuncias que realiza.



"(Encabezamos un club donde le doy al 80 por ciento una contención social bárbara, con comedores escolares, comedores populares, nuestra organización trabaja para que el trabajador gane el dinero que se merece; salir con una barbaridad de estas no tiene sentido", dijo Moyano, al ser consultado sobre declaraciones de Carrió.



La diputada arremetió este domingo contra el líder camionero Hugo Moyano, a quien calificó como "el jefe de la mafia" sindical, y consideró que junto a su hijo Pablo Moyano conforman una "familia de criminales".



"Es el jefe. Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo seguro. Y cuando digo criminales digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", recalcó en una entrevista publicada por el diario uruguayo El País.



Y agregó: "Él tiene muchos crímenes atrás, pero muchos. Su hijo Pablo también. Así que marchen, pero que también marchen a la justicia".



Para Carrió, "los verdaderos oligarcas de la Argentina están presididos por Kirchner, Moyano y todos los enriquecidos en los últimos veinte años".



Pablo Moyano, a su vez, señaló en declaraciones a la radio La Red que Carrió tiene "lengua de víbora" y que "no ha podido comprobar nada" de las denuncias que realiza.



Por otra parte, desvinculó al gremio que lidera de los episodios de insultos al presidente Mauricio Macri en estadios de fútbol y otros ámbitos.



"El otro día (Moyano) los repudió (a los insultos) en la marcha y ayer también a la noche salió a decir el presidente de Independiente que por más diferencias que tengan con el presidente" no corresponde insultarlo, dijo el dirigente gremial.



Evaluó en ese contexto que se registra "algo social" que vinculó con "una bronca acumulada que se expresa en las canchas".