Organizan una marcha para pedir la libertad de Nahir Galarza

El tremendo final de la historia entre Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo se dio el 29 de diciembre de 2017 en Entre Ríos . El joven murió producto de dos disparos que la Justicia determinó que fueron propinados por Nahir, la única sospechosa del caso.





Un mensaje de ella a pocas horas de la muerte de Pastorizzo dio pie al inicio de la investigación que concluyó con la confesión de la joven, quien luego de cambiar varias veces su declaración aseguraba que todo se trató de un accidente.





Los jueces no creyeron esta versión y, después de haber oído a peritos, familiares y amigos, el pasado martes por unanimidad la condenaron a prisión perpetua. Este fallo, que en la Argentina supone 35 años de prisión efectiva y será apelado por la defensa que desde un primer momento esperaba una condena menor.





Hy6Pfg24z_930x525__1.jpg Nahir Galarza en uno de los traslados a declarar.





El caso desató opiniones encontradas. La defensa quiso instalar, sin éxito, que este crimen se trató de un acto de defensa frente a la violencia de género sufrida por Nahir de parte de Fernando. Cuando esta teoría cayó, se invirtieron los roles ya que mediante audios y declaraciones se demostró que Fernando era hostigado por la joven y su entorno, entonces la defensa intentó minimizar el vínculo entre los jóvenes asegurando que solo eran amantes ocasionales.





Otra vez las pruebas jugaron en contra de Nahir: los chicos fueron novios. La violencia en el noviazgo, tema muy sensible en la sociedad sociedad argentina, movió las opiniones en diferentes sentidos hasta llegar a puntos extremos como puede ser el fanatismo. Incluso, esta semana, Facebook dio de baja una cuenta que se llamaba "Nahir Galarza fans Club".





nahir galarza y pastorizzo.jpg



Este viernes la polémica se instaló en las redes sociales tras la circulación de la placa que invita a marchar por la liberación y la absolución de la joven. La convocatoria viene de una colectivo autodenominado "Todx presx es políticx" desde una página web en la que se lee el manifiesto de por qué se hace este pedido.





"En los últimos seis meses, Nahir Galarza sufrió una autentica caza de brujas protagonizada por los medios de (in)comunicación, el poder judicial y la comúnmente denominada 'opinión pública'. Se montó un auténtico show mediático con la intención de estigmatizarla exponiendo su intimidad, prácticas sexuales, videos, fotografías, testimonios de 'amigxs', pericias psiquiátricas y psicológicas que le realizaron, audios y mensajes de whatsapp entre otros. Ya condenada socialmente antes del juicio, Nahir recibió lo que muchxs entendemos como una 'condena ejemplar' que pretende aleccionar a lesbianas, travestis, trans, no binaries y mujeres que sufrimos a diario la violencia heteropatriarcal" dice la publicación.





Y ante el interrogante de por qué piden su liberación, explican:"Porque creemos que quieren arruinarle la vida a una joven de 19 años para generar un chivo expiatorio que cumpla la función de ocultar el inmenso daño que genera el amor romántico y la pareja heterosexual, sobre todo a las mujeres y corporalidades disidentes. Porque la 'violencia cruzada' no existe: la violencia construida y legitimada socialmente la ejercen los varones cis heterosexuales como Fernando Pastorizzo".





Y cierran el texto asegurando que "queremos estar del lado de las malas, las criminales, las sacaditas, las 'locas de mierda', las que fueron abandonadas por sus amigas y su entorno, las que nadie quiere apoyar, las que no garpan para el feminismo hegemónico, las que no pueden ser capitalizadas ni quedan bien en las pancartas. Porque 'Muerte al macho' no es solo una metáfora, porque el miedo va a cambiar de bando cuando nuestra praxis política se salga de los márgenes de la protesta ciudadana, el bien común, la moral cristiana, la legalidad burguesa, la política tradicional y todo lo aceptable para el heterocapitalismo".