Ordenaron un procedimiento en la sede de Madres y Hebe de Bonafini se "atrincheró"

Ante un procedimiento judicial en la sede porteña de Madres de Plaza de Mayo, para hacer un inventario, la presidenta de la entidad, Hebe de Bonafini, se "atrincheró".





La referente de Madres señaló: "Quieren ver todo lo que es de la fundación para llevárselo. Y acá no hay nada de la fundación, todo es de la asociación. La gente cree que vienen a buscar unos libros de cuentas. No. Vienen a buscar el archivo, los cuadros, los regalos, no para quedárselos, para destruirlos. Ellos quieren destruir la historia."





La organización de derechos humanos sostuvo este lunes que la iniciativa judicial representa "una violación de las garantías constitucionales". La medida fue ordenada por el juez Javier Cosentino en la causa por el quiebre de la de la Fundación por los juicios indemnizatorios de los ex trabajadores del proyecto "Sueños Compartidos".





"A dos días del fin de la feria judicial la connivencia del Ejecutivo y el Partido Judicial se evidencia una vez más. Para realizar un trámite nombran nuevo síndico y escribano sin notificar", tuiteó la cuenta oficial de Prensa de la entidad. También subieron un video a YouTube y enfatizaron: "Con las Madres, no".





La casa queda en Hipólito Yrigoyen 1.584, a 2 cuadras del Congreso de la Nación.