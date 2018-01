El vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi, dijo hoy que "oficialmente la Armada no ha recibido una fecha tope de término de la colaboración" de Rusia en la búsqueda del ARA San Juan, perdido hace 50 días en aguas del Atlántico Sur.



En declaraciones a radio Mitre, Balbi remarcó que actualmente hay dos vehículos sumergibles controlados en forma remota (ROV por sus siglas en inglés) que buscan al submarino en las profundidades del mar.



Uno es el que posee el buque ruso Yantar (que llega hasta 6000 metros de profundidad) y el otro -"llamado Panther Plus"-, está embarcado en el ARA Islas Malvinas (éste se sumerge hasta los 1000 metros), según explicó el marino.



En ese marco, Balbi indicó que "oficialmente la Armada no ha recibido una fecha tope de término de la colaboración internacional", por parte de la representación rusa con sede en nuestro país.



Sin embargo aclaró que "todo lo que es colaboración internacional es finita en el tiempo", por eso indicó que "se están evaluando otras alternativas" para continuar con la búsqueda cuando la colaboración internacional concluya.



En ese sentido, Balbi sostuvo que la fecha de mediados de enero sindicada por algunos medios como el tope de la colaboración rusa no es tal. Y reveló que así se lo manifestaron a los familiares de los tripulantes del submarino, muy preocupados por la situación.



Aclaró sin embargo que "oficialmente no tenemos nada y así se lo hemos transmitido a los familiares".

Finalmente Balbi informó que en estos momentos "no hay ningún contacto" reportado para investigar en las profundidades del mar.



Esta semana un grupo de familiares de los tripulantes del submarino anunció que enviarán una carta al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, pidiendo "encarecidamente" que continúe "hasta el final" con su ayuda en la búsqueda del submarino desparecido el 15 de noviembre.



"En nombre de los familiares de los 44 tripulantes del submarino, queremos pedirle no retirar su ayuda hasta no ubicar al ARA San Juan, sabiendo del esfuerzo y de la asistencia humanitaria que lo caracteriza", señala la carta de los familiares a la que tuvo acceso Télam.