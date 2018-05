Odebrecht: Argentina tienta a "arrepentidos" brasileños

Por Sergio Farella





Funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo de la Argentina evalúan una "flexibilización" en la negociación con Brasil para poder obtener la información que aportaron en ese país los "arrepentidos" del caso Odebrecht sobre el pago de coimas.





La propuesta surgió en el marco de una reunión que días atrás se realizó en la Procuración General de la Nación y a la que asistieron su titular, Eduardo Casal; el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez; el fiscal federal Franco Picardi, un representante de la Fiscalía de Federico Delgado, autoridades de la Cancillería y de la Oficina Anticorrupción (OA).





El organismo dirigido por Laura Alonso fue el que dio el impulso a la idea de la colaboración, a través de la firma del "acuerdo de compromiso de especialidad y de limitación del uso de la prueba", esto es, el convenio entre Brasil y la Argentina para que se envíe al país toda la información y las delaciones con la declaración de los "arrepentidos" por el escándalo Lava jato, en el cual está comprendido el caso Odebrecht.





Brasil pretende -y así lo hizo saber ya el año pasado remitiendo este acuerdo aún sin firmar- que, a partir del aporte de dicha información, haya por parte del sistema judicial argentino la renuncia a utilizar ese material para acusar a los arrepentidos, así como también a llevar cualquier acción administrativa o bien civil.





Pero más allá de la intención de la OA, la Justicia argentina hizo saber que lo solicitado por Brasil choca con el sistema legal local, pues el Código Penal no permite renunciar a la acusación ante la presencia de un delito: es decir, que no se puede garantizar a los "arrepentidos" que no serán acusados de algún ilícito más allá de la cooperación que pudieran brindar.





La Oficina Anticorrupción insistió recordando el artículo 46.5 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: "La transmisión de información se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no será impedimento para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada", señala.





Sin embargo, a pesar del impulso del organismo dependiente del Ministerio de Justicia, el fiscal Franco Picardi le hizo informó de la imposibilidad de aplicación con el sistema legal vigente en la Argentina y, mediante un dictamen, recordó que una de las herramientas es la Ley 27.304.





"Las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o los autores por algún delito durante la sustanciación del proceso del que sean parte, brinden información o datos precisos comprobables y verosímiles", indica la norma.





En la reunión que tuvo lugar en la Procuración, la OA volvió a insistir y los fiscales explicaron también su postura: tras horas de análisis surgió una propuesta sobre la posibilidad de "flexibilizar" los eventuales acuerdos con Brasil para obtener información que pudiera servir para todas las causas del escándalo Odebrecht sobre el pago de coimas en la Argentina para acceder a la obra pública.





Quedarán a salvo por lo que declaren