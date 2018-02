Ocaña sostuvo: "Si me pasa algo, el responsable es Hugo Moyano"

La diputada oficialista Graciela Ocaña sostuvo que tiene "temor" por su seguridad luego de haber ampliado días atrás una denuncia contra Hugo Moyano, por presunto desvío de fondos del gremio y de la obra social de Camioneros, y sostuvo que si le "pasa algo", el "responsable" es el ex jefe de la CGT.



"Me siento acompañada por mis colegas ante el exabrupto de Moyano que me trató de cucaracha. Él lo dice en el sentido de que a una cucaracha hay que exterminarla. Tengo temor porque Moyano dentro de su grupo de compañias tiene empresas de seguridad. He tenido problemas y no quiero volver a tenerlos por eso lo hago responsable si algo me pasa", indicó Ocaña.



Al respecto, la legisladora dijo que no pidió protección especial al presidente Mauricio Macri luego de haberse presentado en la Justicia para denunciar al sindicalista.



"Soy como cualquier ciudadana y tengo el derecho de vivir como cualquiera", especificó en declaraciones al canal TN.



La semana pasada, en el pico del enfrentamiento público entre el sindicalista y el Gobierno, Ocaña amplió una denuncia que había presentado en 2011 contra Moyano, a quien acusa de desviar fondos del gremio y de la obra social de Camioneros hacia empresas que están en poder de sus familiares directos.