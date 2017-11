La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, aseguró hoy que la muerte del joven Santiago Maldonado fue producto de "un crimen patrocinado, programado y ejecutado, todo desde el Estado", ante lo cual pidió que "no quede en la impunidad".





"Fue un crimen probado desde el Estado, patrocinado, programado y ejecutado, todo desde el Estado", sostuvo la referente de los derechos humanos.





En diálogo con Radio 10, Cortiñas reclamó que "esto no quede en la impunidad. Es terrible lo que ha pasado, es el delito, el crimen de Estado que en este tiempo ya se creía que no se iba a dar otra vez".





En ese sentido, subrayó que "no es posible" que el Estado no esté involucrado en la muerte del artesano de 28 años, que había desaparecido el pasado 1º de agosto y cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el Río Chubut tras 78 días.





"La desaparición forzada de una persona sólo puede ser ocurrida desde el Estado. Está probado, hay testimonios. Si en vez de decir las barbaridades que dijeron y taparlo y ocultar este crimen horrendo, hubieran destapado la verdad se hubiera salvado la vida de Santiago, pero no había intenciones de salvarle la vida", señaló Cortiñas, quien afirmó que "está comprobado que fue la Gendarmería" quien se llevó al joven.





Asimismo, aseguró que el caso le genera "dolor y vergüenza" y reiteró que "esto fue un crimen de crímenes que no tiene perdón y no puede ser olvidado en ningún momento".





Por otra parte, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora apuntó contra el juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien tuvo en sus manos la causa por la desaparición del artesano hasta que el pasado 22 de septiembre la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia lo apartó y le trasladó el expediente a su par de Rawson, Gustavo Lleral.





"Otranto tapó todo y permitió que ocultaran a Santiago 80 días", acusó Cortiñas.





Finalmente, la referente de los derechos humanos criticó al presidente Mauricio Macri por haber llamado a la madre del artesano, Stella Maris Peloso, para expresarle las condolencias del Gobierno.





"No me parece bien ahora. Él tendría que haber hablado antes con la madre para darle esperanza de que lo buscaban al hijo. No llamarla para decirle que estaba muerto. No es ningún mérito eso. Está equivocado, mal asesorado el Presidente", finalizó.