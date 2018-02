El jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó que la discusión en torno a la legalización del aborto pueda "generar una discusión con el Papa" Francisco.



"No veo razón para que esto genere una discusión con el Papa. Hay temas que son institucionales y se tienen que debatir. Lo más importante es trabajar y que el debate sea respetuoso, que haya libertad y que todas las voces se escuchen", consideró el funcionario macrista.



En una entrevista publicada este domingo en Clarín, Peña agregó que es consciente que "la Iglesia tiene una postura muy clara históricamente" y que "habrá que escucharla con detenimiento y atender sus argumentos.



Pese a que es conocida la postura de Mauricio Macri en contra de la iniciativa para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, el jefe de Gabinete recalcó que el presidente tomó la decisión de darle luz verde al debate porque se trata de un tema que "viene desde hace muchos años pidiendo ser debatido".



"Siempre ha sido nuestro objetivo discutir una agenda nutrida. Y cuando surgió esto nos pareció lógico avanzar", aseveró Peña, quien al igual que la mayoría de los integrantes del gabinete de Cambiemos, se opone a la legalización del aborto.



"Lo hablamos con nuestras autoridades porque veíamos que este tema viene desde hace muchos años pidiendo ser debatido", concluyó.



En este sentido, rechazó los cuestionamientos de sectores del kirchnerismo, que pese a estar en general a favor de la iniciativa, ven en la habilitación del debate una maniobra para distraer la atención de la sociedad respecto de problemas como la inflación.



"Ojalá que este tratamiento se pueda canalizar y que no se busque sacar esa ventaja cortita", contestó, y recordó que "el gobierno anterior no quería discutir el aborto".



"No quiso discutir casi nada, en realidad. No promovió nunca los debates en libertad. Nosotros propusimos un cambio y lo estamos aplicando", finalizó.