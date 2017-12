"No quedan dudas de que se intentó desestabilizar a este Gobierno"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, declaró hoy que "no quedan dudas" que hay sectores de la oposición que "necesitan desestabilizar a este Gobierno", y que la ley de reforma previsional "fue utilizada como excusa" para promover "la violencia".



Frigerio consideró que durante las manifestaciones de ayer mientras se debatía en la Càmara de Diputados la reforma previsional "hubo violentos que pretendían cualquier cosa menos reivindicar a los jubilados".



El funcionario dijo a radio La Red que "es mentira" que el gobierno planeaba "recortar los haberes jubilatorios", y afirmó que con la nueva fórmula de cálculo los jubilados "nunca van a perder contra la inflación".



Frigerio repudió los hechos de violencia y afirmó que no duda de que "hubo un intento desestabilizador", y que las manifestaciones con violencia registradas ayer "no fueron espontáneas" sino que "se viene organizando desde hace tiempo".



No obstante, expresó que "triunfó la democracia", y "la ley se debatió en el Congreso que era donde correspondía que se discutiera".



"Nosotros somos un gobierno con minoría parlamentaria y con apoyo de otros bloques pudimos sancionar la ley que propusimos, con los cambios que propuso el peronismo", repasó.



Frigerio declaró que "hubo muchos intentos de diputados de la oposición para que la ley se cayera" pero que el oficialismo tuvo "la paciencia y el temple necesario para sostener la discusión hasta último momento".