Nicolás Repetto: "La sociedad está sensible, pero no justifico el acoso"

El conductor de "El noticiero de la gente" generó una polémica cuando realizaba una entrevista a la joven acosada en la estación de Subte Agüero de la línea D.





Débora Garay, la joven acosada, contaba durante una nota que se realizaba en el ciclo de Telefe cómo se había metido en la estación del subte para refugiarse luego de que un motociclista la acosara sexualmente en la calle.





Ya en el subterráneo, la mujer sufrió un nuevo abuso en el andén de enfrente por un hombre que comenzó a masturbarse y mostrarle los genitales. Ella lo filmó y las imágenes se viralizaron en las redes.





Repetto planteó el tema de la vestimenta de la víctima: "La pregunta es si es posible estar a la una de la mañana en un subte vestida sexy", señaló él y se preguntó: "¿Es sensato si yo salgo a la noche a caminar por Palermo con un Rolex de oro?".





Y la joven contestó: "Los hombres salen como quieren a la calle y las mujeres no los acosamos, esto es violencia de género". Ante esta respuesta, el periodista replicó: "Siempre lo mandan para ese lado ¿Por qué?". Los usuarios de Twitter no tardaron en expresar su repudio a los comentarios de Nico.





Lo cierto es que, en diálogo con el sitio PrimiciasYa.com, el conductor de Telefe habló sobre lo sucedido y aclaró: "La entrevistada no se lo tomó a mal porque ella me aclaró que estaba vestida con el uniforme de trabajo, lo bueno que rescato de todo esto que se armó es que haya quedado que estos tipos actúan de esta manera independientemente a cómo esté vestida una mujer, que no únicamente tenga que lucir de una manera sexy".





Luego, remarcó: "Lo que me gustaría que quede claro es que ni en el reportaje ni en mi vida delante o detrás de cámara justifico el acoso. No lo justifico por más que la mujer que va por la calle vaya vestida de una manera sexy. Creo que la gente ya me conoce desde hace 30 años y se debe haber traslucido si soy un jeropa o no, no siento que pueda estar en tela de juicio eso de mi parte".





Al ser consultado sobre si se arrepiente por haber hecho esa pregunta, dijo: "Reconozco que como periodista, desde 'La noticia rebelde' hasta hoy, me cuesta resignar preguntas. Me brotan las preguntas lógicas y acá me pareció lógico porque sucedieron dos episodios en diez minutos muy anormales digamos, porque todas las mujeres que han sido acosadas no le han vivido dos episodios en tan poco tiempo. En este caso el tipo de la moto que la manosea primero y minutos después lo del subte. Me muero si le pasara algo así a una hija mía y también por ella porque están cosas tienen que dejar de suceder. Es obvio que el tipo es un degenerado y no lo justifico para nada, pero era mi curiosidad saber cómo estaba vestida esta mujer por el cual le sucedieron estos episodios. Yo también lo dije en el noticiero, la multa que se le cobra al tipo que se estuvo masturbando es de 200 pesos, y esto no lleva a ninguna solución".





"Entiendo que la sociedad está más sensible que nunca, y si hubiese tenido la intención de hacer la pregunta donde parecía que justificaba que la indumentaria de una mujer daba pie a recibir acoso, no la hubiese hecho. Pero cuando la hice no la sentí así. Jamás tendría ese punto de vista, lo tengo muy alejado a mí. Si le sucediera a mi mujer o una hija mía lo recontra cago a trompadas al tipo que haga eso. Si ven la entrevista completa creo que está claro, pero recortan una parte y genera la repercusión que generó. Lo que me molestó a mí es que haya queda como que yo justifico el acoso con el recorte que se hizo de la nota. Lo único que trataba de entender es cómo era el cuadro de situación porque me sorprendió que haya tenido dos episodios en pocos minutos, es lamentable lo que vivió esta chica", finalizó Nico.