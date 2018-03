Moyano ratificó la denuncia a Carrió por incitación a la violencia colectiva

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, ratificó hoy la denuncia penal contra la diputada Elisa Carrió por incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos y apología del crimen por haberlo llamado "criminal" públicamente.



"Es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo (Moyano) seguro", dijo Carrió en la sede de la Embajada Argentina en Uruguay el pasado fin de semana.



Según la dirigente aliada de Cambiemos, Moyano "es el jefe de la mafia".



"Cuando digo criminales digo criminales, no sólo de robo de dinero. Hay muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", afirmó Carrió.



La denuncia hecha por Moyano fue ratificada por el abogado Daniel Llermanos hoy ante el juzgado federal de Claudio Bonadio.



"En Estados Unidos también un sindicalista prácticamente quiso tomar el país (hace referencia a Jimmy Hoffa, líder del sindicato de los camioneros acusado de tener vínculos con la mafia). Moyano es una persona parecida. Argentina no puede seguir en manos de mafias, esta es la batalla que hay que dar, y la tiene que dar el Presidente", dijo Carrio tal cual los dichos volcados por Moyano en su denuncia.