Moyano dijo que ya "no sirve" dialogar con el gobierno

El líder de los Camioneros, Hugo Moyano , afirmó que la movilización que impulsa para el próximo miércoles se debe a que el gobierno "no cumplió" y a esta altura "dialogar no sirve", al tiempo que negó que haya presionado para contrarrestar las demandas judiciales en su contra.

"Nada que ver, es otro de los disparates que se dicen", expresó.

"Yo no estoy imputado de nada", dijo #HugoMoyano en la #Mesaza desde el @CostaGalana #LaNocheDeML pic.twitter.com/ymBs0tJN3e

"La gente está sufriendo necesidades, perdiendo el poder adquisitivo de los salarios, lo que pasó con los jubilados", enumeró durante su participación en el programa de Mirtha Legrand.

Aseguró que a la movilización del 21 "yo creo que va a ir mucha gente", ratificó que será el orador de cierre y sostuvo: "no es como dicen algunos, que voy para contrarrestar (las denuncias judiciales). Nada que ver", reiteró.

Insistió que "la gente está muy disconforme con lo que está pasando y esto genera este llamado a la movilización".

Los reclamos "históricamente fueron así, hay que seguir reclamando. Cuando no hay respuesta no queda otro camino", dijo y señaló: "Creen que con el aumento del 15% está bien. De acuerdo a la inflación no tiene sentido, lo toman como un aumento, es mentira".