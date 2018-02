Moyano dijo que las acusaciones de Ocaña son "infundadas e irresponsables"

El líder del sindicato de Camioneros Hugo Moyano tildó hoy de "infundadas e irresponsables" las acusaciones de Graciela Ocaña, quien dijo sentirse "amenazada" por él, y anticipó que pedirá custodia para la diputada nacional de Cambiemos.





A través de su abogado, Daniel Llermanos, Moyano afirmó que solicitará custodia para Ocaña, "tal cual se hizo cuando en el 2011 expresó idéntico temor".





"Curiosamente, en esa oportunidad, la propia denunciante rechazó ser custodiada. Moyano afirmó que a lo único que debe temerle esta señora es a su conciencia porque no hace otra cosa que mentir, como quedó demostrado con el rechazo de todas las denuncias por parte la Justicia", destacó Llermanos en un comunicado.





Según expresó, Ocaña "mintió cuando ganaba sueldos de la mano de (Francisco) De Narváez; luego con (Néstor) Kirchner y ahora con Cambiemos, que le paga los favores con obra pública para su flamante empresa constructora".





Moyano se expresó así luego de que la diputada nacional de Cambiemos asegurara sentirse "amenazada" y lo hiciera responsable por si "algo" le pasaba.





"Lo hago responsable a él si algo me pasa", reiteró este martes la ex ministra de Salud en su cuenta de Twitter.





Tras ampliar su denuncia contra Moyano por presunto desvío de fondos del gremio y de la obra social de Camioneros, Ocaña señaló este lunes que sentía "temor" por su seguridad.





"Me siento acompañada por mis colegas ante el exabrupto de Moyano que me trató de cucaracha. Él lo dice en el sentido de que a una cucaracha hay que exterminarla. Tengo temor porque Moyano dentro de su grupo de compañías tiene empresas de seguridad. He tenido problemas y no quiero volver a tenerlos por eso lo hago responsable si algo me pasa", indicó Ocaña en declaraciones al canal TN.