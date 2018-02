Mirtha Legrand: "Estoy en contra del aborto, pero creo que va a ser aprobado"

Allí, la diva de los almuerzos habló de varios temas: primero, contó cómo se despertó en el día de su cumpleaños número 91. "Amanecí bien, anoche hice una comida y me acosté tarde. Un día lindo, estoy muy agradecida de llegar así".



Luego, reveló detalles de su comida con el Presidente de la Nación: "Fue muy armonioso el almuerzo con Mauricio Macri y su familia. Le dije lo de las tarifas y Macri me dijo que lo hizo para no haya apagones, yo le dije que había igual, me parece que él no sabía. Estuvo muy cordial".



El conductor le consultó sobre la aprobación de Macri para que se debata en el Congeso la Ley del aborto legal, seguro y gratuito y esto dijo la diva: "Estoy en contra del aborto, son vidas humanas. Deben respetar mi postura. Igualmente, creo que será aprobado en el Congreso".





Embed