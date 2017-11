Milagro Sala: "No me siento nada bien de salud"

"No me siento nada bien", sostuvo Sala en una conversación telefónica con los medios. "Estoy en una situación d hábeas corpus, para que me puedan internar, me duele mucho la cabeza, tengo problema de colon irritable, no me siento nada bien...tengo lastimado el brazo, me hicieron 5 puntos por dentro y 4 por fuera de la herida, especificó.





Sala se lesionó el jueves pasado, en el penal de Alto Comedero luego de que fuera notificada por el Juez de Control Nº4 Jujuy, Isidro Cruz, donde le rechazaba un recurso de hábeas corpus para que cese de manera inmediata su alojamiento en ese recinto, según informó el Servicio Penitenciario Provincial, y que también denunció la Organización Tupac Amaru





"Tengo bronca e impotencia porque no hay ni un juez que me defienda". "Que le pare la mano a estos tipos que están avasallando con mi persona", agregó.





Por otra parte,la dirigente cuestionó con dureza el operativo para encontrar al joven artesano. "Es muy grosero lo que está haciendo este Gobierno", advirtió.





"El Gobierno dice que está en democracia pero hace desaparecer compañeros y tiene presos políticos, no tiene explicación", dijo categórica Milagro Sala desde la cárcel, en Jujuy.





"Estoy muy dolida por lo que pasó con Santiago. Y creo en lo mismo que sostienen muchos:el cuerpo lo han plantado", sostuvo la líder de la Túpac sobre la confirmación de la muerte de Santiago Maldonado.