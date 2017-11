Michetti y las reformas: "Hay que verlas en conjunto con todas las fuerzas"

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, se refirió a las reformas cuyos ejes anunció el presidente Mauricio Macri días atrás, y consideró que "habría que verlo en conjunto con todas las fuerzas" y que en el Gobierno no hay intenciones de "cerrarse".





"Creo que eso habría que verlo en conjunto con todas las fuerzas, no hay una cosa de cerrarse a que tiene que ser esto o esto", dijo específicamente consultada sobre un posible cambio en el ajuste jubilatorio, pero aclaró que en todos los temas el Gobierno tiene la misma mirada.





Además, consideró "probable" que Macri "tenga una posibilidad de reelección", siempre y cuando se mantenga el apoyo a "un cambio, aunque cueste".





"Me da la impresión de que si esto sigue así y la gente está apoyando un cambio aunque cueste, es probable que Mauricio tenga una posibilidad de reelección más posible. Igual esas cosas están un poco lejos todavía y la verdad es que esta vez más que nunca lo que tenemos que hacer es estar muy concentrados y enfocados en el día a día", dijo Michetti en la entrevista con el diario El Tribuno.





Además, respaldó al ministro de Finanzas, Luis Caputo, que según una reciente filtración mundial de datos conocida como Paradise Papers, manejó sociedades offshore en paraísos fiscales.





"Como asesor financiero de empresas, no necesariamente no podía hacer ese tipo de asesoramiento, y si además eran sociedades de las que él formaba parte, tampoco, salvo que no la hubiese declarado. Lo que es ilícito es no declararlo. Creo que él tiene argumentos claros para defenderse", afirmó en declaraciones a El Tribuno de Jujuy.





Michetti opinó además sobre la detención, el viernes, del ex vicepresidente Amado Boudou . "Si el juez ha decidido detener a Boudou, tendrá cómo hacer su justificación", afirmó. "Creo que hay que respetar las decisiones de la Justicia, algunas nos gustan y otras no", completó.





Al referirse a la situación judicial de Cristina Kirchner y la posibilidad de que eso afecte la asunción de su banca, consideró que "tiene que ser una cosa muy firme como fue la de Julio De Vido, porque sino vamos a empezar a hacer cosas que no son correspondientes con el respeto al voto".