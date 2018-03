Michetti: "Hay que dejar de ver al Papa como un actor político"

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, afirmó esta noche que al papa Francisco "hay que dejar de verlo como un actor político de la Argentina" porque ahora "es el Papa de la humanidad" y pidió a todos "hacer esfuerzo" en tal sentido.



En un reportaje al programa "Tiene la palabra", por TN, Michetti admitió su relación personal desde la época en la que era el obispo Jorge Bergoglio y aseguró que ella es "testigo" en charlas que mantuvo con él de que "sufría mucho, de verdad le dolía" que lo involucraran en la agenda política.



Sobre los dirigentes políticos que recibe en el Vaticano, la vicepresidenta respondió: "No puede dejar de recibirlos" y admitió que cuando ejerció la vicejefatura de gobierno porteña se reunió con Bergoglio en varias ocasiones, admitió que en dos ocasiones se confesó con él, en su propio despacho, y también la recibió en Roma, en visita privada.



Por otra parte, sobre su gestión Michetti dijo que logró darle otro perfil a la figura del vicepresidente y ahora "es un lugar de mucho trabajo" tanto en el Congreso como también en la Casa de Gobierno, donde también tiene un despacho.



Respecto de la relación con la ex presidenta Cristina Kirchner, ahora senadora nacional, dijo que la Cámara alta cuenta ahora con tres ex presidentes, sumando a Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá y agregó que desde su lugar de presidenta del Senado trata de ser "ecuánime".



Sobre el pedido de desafuero a la ex Presidenta dijo que debe ser "puesto sobre la mesa" como todas las cuestiones que estén bajo sospecha y agregò: "Es la única manera de sanar".



Respecto de las denuncias que involucran a funcionarios del gobierno, Michetti dijo que en todos los casos los funcionarios están "absolutamente disponibles para la justicia, no haciendo trampas procesales como antes, que había negación. Ahora los funcionarios están dispuestos a ir a la justicia".



Consultada sobre el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cuestionado por haber gritado a una empleada en un audio de WhatsApp que se viralizó, respondió que "se equivocó y pidió disculpas" y señaló que con él comparte la discapacidad de estar en sillas de ruedas y lo que hizo "fue una cosa humana, la puteada porque no tenía la silla de ruedas", pero "se equivocó".



Dijo que el presidente Mauricio Macri no le aceptó la renuncia que presentó a raíz de este hecho porque "perderlo era algo muy fuerte, para este trabajo que él viene haciendo, muy eficaz" y aseguró que estar al frente de la cartera laboral "es un lugar muy difícil; era complicado encontrar a otro con estas condiciones; tiene el respeto del sindicalismo", dijo.



Michetti admitió que tiene mucho afecto por Triaca y aseguró que en el Gabinete es "una persona de las mejores que tenemos".



Por otra parte, la vicepresidenta reiteró su posición en contra de la despenalización del aborto y, en otro orden, admitió que aún no se logró en el gobierno que las mujeres tengan una representación mas equilibrada en los lugares de decisión.



"Todavía estamos en falta en nuestro propio Gabinete", dijo. Pero mencionó que se avanza en proyectos de ley como las enviadas por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso sobre equiparación de sueldos y los beneficios al padre para cuidar a un recién nacido.