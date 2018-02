Menem: "En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción"

El expresidente Carlos Menem dio una entrevista para la CNN en Español y dejó varias frases memorables.

Consultado si su última postulación a senador había sido para hacer uso de los fueros, la respuesta del exmandatario fue que "los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esa investigación. En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción".

En una entrevista para el programa del periodista Nacho Viale en CNN en Español, el ex mandatario expresó que además de ser un "animal político" su candidatura se debía a que "fui presidente de la Nación, fui gobernador, ya no me quedaba otra que ser senador. Yo no puedo vivir sin la política", dijo.

El exmandatario también calificó a Cristina Fernández, expresidenta de la Nación y antigua aliada durante el menemismo, con un "uno" por su gestión como presidenta: "No hubo una especie de adelante en todos los sectores de la comunidad argentina. Al contrario, creo que fuimos un poquito para abajo. Y esto nos causó mucho daño".

No obstante, el riojano tampoco lanzó elogios para la actual gestión de Mauricio Macri: "Por lo que uno ve, lee y estudia, evidentemente estamos en una situación no muy buena. Tenemos serios problemas que todavía no se solucionan. Por ejemplo, el tema de la inflación", sostuvo.

El expresidente también reveló que conoció personalmente al fiscal fallecido –y cuya muerte investiga la justicia– Alberto Nisman. "Lo conocí. Una excelente persona. No es como dicen algunas personas que se suicidó. Para mí lo mataron". Refiriéndose a su muerte como "escandalosa", sostuvo que las denuncias del funcionario llevaron a que alguien quisiera acabar con su vida

Menem dijo que cree que el gobierno de Cristina Fernández tiene algo que ver con los hechos. "¿A quién iba a denunciar? A la expresidenta. Así que si uno tiene más o menos cerca los hechos llega a una conclusión que evidentemente lo mandaron a matar desde un sector de aquel gobierno".

A pesar de que sobre Menem pesan dos sentencias, una por contrabando de material bélico a Croacia y Ecuador en los años 90 y otra por peculado al organizar un sistema clandestino de pagos en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), él consideró que "no tengo ninguna condena, para empezar. Hay causas abiertas que algunas ya se están cerrando. Y a otras les falta un tiempo todavía prudencial para que se acaben todos los juicios que se han instaurado en mi contra".Fuente: Perfil